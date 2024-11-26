«На лодках через Оскол» — Синегубов сообщил об активных боях на Купянщине

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал информацию о том, что россияне перешли реку Оскол.

«Такие факты были. Это постоянно вражеские ДРГ испытывают оборонительные позиции наших военнослужащих и применяют различные тактики. И на лодках переправляются через Оскол, и идут минными полями, и наши воины эти все факты обнаруживают и пытаются уничтожить врага на подходах к Купянску. По этому направлению ведутся активные бои уже вторые сутки. Вот такая цена наших территорий», – сказал Синегубов.