«На човнах через Оскіл» – Синєгубов повідомив про активні бої на Куп’янщині
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Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував інформацію про те, що росіяни перейшли річку Оскіл.
«Такі факти були. Це постійно ДРГ ворожі випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть мінними полями, і наразі наші воїни ці всі факти виявляють і намагаються знищити ворога на підходах до Куп’янська. Наразі по тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу. Ось така ціна наших територій», – сказав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: війна, куп'янск, Олег Синегубов, оскол, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував інформацію про те, що росіяни перейшли річку Оскіл.".