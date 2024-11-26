«На човнах через Оскіл» – Синєгубов повідомив про активні бої на Куп’янщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував інформацію про те, що росіяни перейшли річку Оскіл.

«Такі факти були. Це постійно ДРГ ворожі випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть мінними полями, і наразі наші воїни ці всі факти виявляють і намагаються знищити ворога на підходах до Куп’янська. Наразі по тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу. Ось така ціна наших територій», – сказав Синєгубов.