Deep State: РФ форсувала Оскіл, другий день поспіль наступає біля Дворічної

Про просування росіян на Харківщині другий день поспіль інформують автори проєкту Deep State.

На оновлених картах видно, що росіяни перейшли річку Оскіл і рухаються на захід у районі Дворічної, неподалік Новомлинська. При цьому ворогові вдалося окупувати частину територій у Харківській області.

Нагадаємо, напередодні в Deep State повідомляли, що ЗС РФ просунулися в Харківській області одразу на двох напрямках. Ворог захопив частину територій біля Стельмахівки, а також форсував Оскіл біля Новомлинська.