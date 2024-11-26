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Deep State: РФ форсувала Оскіл, другий день поспіль наступає біля Дворічної

Україна 07:19   26.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Deep State: РФ форсувала Оскіл, другий день поспіль наступає біля Дворічної Фото: Генштаб ЗСУ

Про просування росіян на Харківщині другий день поспіль інформують автори проєкту Deep State. 

На оновлених картах видно, що росіяни перейшли річку Оскіл і рухаються на захід у районі Дворічної, неподалік Новомлинська. При цьому ворогові вдалося окупувати частину територій у Харківській області.

Нагадаємо, напередодні в Deep State повідомляли, що ЗС РФ просунулися в Харківській області одразу на двох напрямках. Ворог захопив частину територій біля Стельмахівки, а також форсував Оскіл біля Новомлинська.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 07:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування росіян на Харківщині другий день поспіль інформують автори проєкту Deep State. ".