Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Росіяни прорвалися до Куп’янська: понад десяток окупантів розбіглися по домах

Події 07:34   14.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни прорвалися до Куп’янська: понад десяток окупантів розбіглися по домах Фото: DeepState 

Про те, що напередодні ворожий десант прорвався до Куп’янська, повідомили аналітики проєкту Deep State.

Увечері з району Лимана Першого у бік Куп’янська вирушили дві колони ворожої техніки.

“Одна МТ-ЛБ підбита у лісі. Іншій МТ-ЛБ вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська, погуляти, і коли вони виїхали на вулицю Некрасова, то вже була уражена. З неї висипалося півтора десятка ***, які розбіглися по будинках. Танк вдалося підбити по цій же вулиці північніше. Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр та суміжників вдалося знищити частину десанту”, – уточнили аналітики.

Відео: DeepState 

Після цього ворог намагався відправити до Куп’янська підкріплення, однак і його ЗСУ зуміли ліквідувати. Чому склалася така ситуація – незрозуміло, пишуть у Deep State. Ба більше: фронт цій ділянці “став загадкою” для багатьох підрозділів.

Бойові порядки ЗСУ та ворога просто були розкидані по лісу, здійснювалися ротації обох сторін, а війна у лісі виглядала “дивною”. На прохання суміжних підрозділів просимо ДБР та СБУ звернути увагу на командування 11Х ОМБр та ситуації, яка склалася там за останній час“, – додали автори проєкту.

Читайте також: «Вдень дуже рідко можна побачити людей» — Канашевич про ситуацію на Куп’янщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Пожежі на Харківщині: рятувальники ДСНС про ситуацію в області
Пожежі на Харківщині: рятувальники ДСНС про ситуацію в області
14.11.2024, 07:53
Росіяни прорвалися до Куп’янська: понад десяток окупантів розбіглися по домах
Росіяни прорвалися до Куп’янська: понад десяток окупантів розбіглися по домах
14.11.2024, 07:34
Новини Харкова — головне за 14 листопада: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 14 листопада: як минула ніч
14.11.2024, 07:57
Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо (доповнюється)
Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо (доповнюється)
14.11.2024, 07:03
Сьогодні 14 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 листопада: яке свято та день в історії
14.11.2024, 06:00
Тривога в Україні: що відомо про ракетну атаку
Тривога в Україні: що відомо про ракетну атаку
13.11.2024, 08:39

Новини за темою:

21:23
«Швидка» пошкоджена через ворожу атаку Куп’янська: поранений водій (фото)
09:45
Канашевич: із двох населених пунктів Куп’янщини вже неможливо евакуюватися
10:01
“Зомбі-атаки” проводять окупанти на Харківщині. Навіщо і де – пояснили у ЗСУ
13:52
Зранку росіяни били по Куп’янську з «Урагану» – поранена жінка (фото)
14:25
Дві людини загинули, є поранений: РФ з авіації вдарила по Куп’янську (фото)

Ви читали новину: «Росіяни прорвалися до Куп’янська: понад десяток окупантів розбіглися по домах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 07:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні ворожий десант прорвався до Куп’янська, повідомили аналітики проєкту Deep State.".