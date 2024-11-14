Росіяни прорвалися до Куп’янська: понад десяток окупантів розбіглися по домах
Про те, що напередодні ворожий десант прорвався до Куп’янська, повідомили аналітики проєкту Deep State.
Увечері з району Лимана Першого у бік Куп’янська вирушили дві колони ворожої техніки.
“Одна МТ-ЛБ підбита у лісі. Іншій МТ-ЛБ вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська, погуляти, і коли вони виїхали на вулицю Некрасова, то вже була уражена. З неї висипалося півтора десятка ***, які розбіглися по будинках. Танк вдалося підбити по цій же вулиці північніше. Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр та суміжників вдалося знищити частину десанту”, – уточнили аналітики.
Відео: DeepState
Після цього ворог намагався відправити до Куп’янська підкріплення, однак і його ЗСУ зуміли ліквідувати. Чому склалася така ситуація – незрозуміло, пишуть у Deep State. Ба більше: фронт цій ділянці “став загадкою” для багатьох підрозділів.
“Бойові порядки ЗСУ та ворога просто були розкидані по лісу, здійснювалися ротації обох сторін, а війна у лісі виглядала “дивною”. На прохання суміжних підрозділів просимо ДБР та СБУ звернути увагу на командування 11Х ОМБр та ситуації, яка склалася там за останній час“, – додали автори проєкту.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні ворожий десант прорвався до Куп’янська, повідомили аналітики проєкту Deep State.".