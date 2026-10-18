“Прапоровтик” на Харківщині зірвано: БпЛА з триколором збили у повітрі (відео)

Військові РФ влаштували чергову пропагандистську акцію в селі Колодязне Куп’янського району Харківської області, направивши туди безпілотник із російським прапором. Захисники його знищили та підтвердили український контроль над населеним пунктом.

Як повідомили у 3-й окремій важкій механізованій Залізній бригаді ЗСУ, російської піхоти у селі немає, і українські захисники міцно тримають там оборону. Щоб створити протилежну картинку, супротивник відправив до Колодязного БпЛА з прапором РФ.

“Ворожий безпілотник напередодні приніс туди ганчірку їхнього триколору. Явно з метою зафіксувати на відео та видати за «підтвердження» контролю над селом, а потім всюди розносити цю брехню, як чуму. Знешкодили заразу воїни стрілецького батальйону, які тримають оборону в даному районі”, – розповіли у підрозділі.

FPV-дрон захисників знищив російський БпЛА з триколором ще в повітрі, після чого український піхотинець вийшов з укриття з державним прапором, остаточно спростувавши фейк РФ.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, раніше спікер Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов спростував заяви начальника Генштабу РФ Герасимова щодо взяття села Радьківка Куп’янського району та наступу на Шевченкове. За словами речника, останній населений пункт насправді розташований за 30 км від реальної лінії бойового зіткнення.