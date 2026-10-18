Вибухи та блекаут у Петербурзі: атаковано міст, нафтовий термінал і склад Ozon

У ніч проти 18 жовтня Санкт-Петербург і Ленінградська область РФ пережили одну з найбільш масованих атак безпілотників.

Серед можливих цілей у Санкт-Петербурзі – склад Ozon, а також міст, що з’єднує південну та північну частини міста, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на дані моніторингових каналів.

Крім того, як встановив OSINT-експерт ASTRA, у Санкт-Петербурзі горіла нафтобаза «Ручьи» і був атакований Петербурзький нафтовий термінал.

У селі Новосергіївка (на адмінкордоні з Санкт-Петербургом) під ударами були дата-центр «ВКонтакте» та розташована поряд підстанція «Восточная» потужністю 330 кВ. Частина Санкт-Петербурга та Ленінградської області залишилася без світла, також повідомляли про обмеження мобільного інтернету.