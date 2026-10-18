Взрывы и блэкаут в Питере: СОУ атаковали мост, нефтяной терминал и склад Ozon

В ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область РФ пережили одну из самых массированных атак беспилотников.

Среди вероятных целей в Санкт-Петербурге — склад Ozon, а также мост, соединяющий южную и северную части города, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на данные мониторинговых каналов.

Кроме того, как установил OSINT-експерт ASTRA, в Санкт-Петербурге горела нефтебаза «Ручьи» и был атакован Петербургский нефтяной терминал.

В деревне Новосергиевка (на админгранице с Санкт-Петербургом) под ударами были дата-центр «ВКонтакте» и расположенная рядом подстанция «Восточная» мощностью 330 кВ. Часть Санкт-Петербурга и Ленинградской области осталась без света, также сообщали об ограничениях мобильного интернета.