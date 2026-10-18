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Обстрел Изюма и удар по складу в Дергачах: Синегубов — о сутках на Харьковщине

Происшествия 09:43   18.10.2026
Елена Нагорная
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Обстрел Изюма и удар по складу в Дергачах: Синегубов — о сутках на Харьковщине

Харьков и девять населенных пунктов области находились под ударами военных РФ в течение прошедших суток. В результате обстрелов пострадали 12 человек.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне применили ракету, два КАБа, РСЗО, БпЛА типа «Ланцет», БпЛА типа «Молния», 15 FPV-дронов и еще 139 БпЛА, тип которых устанавливают.

В Харькове получили ранения мужчины 66, 42, 39 лет и 26-летняя женщина, испытала острый стресс 25-летняя женщина. БпЛА и ракетой были атакованы Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Слободской районы. Повреждены два многоквартирных дома, электросети, две АЗС, отель, гражданское предприятие, 17 автомобилей.

В Харьковском районе повреждены частный дом (с. Русские Тишки), складское здание (Дергачи). По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в Дергачах складское здание загорелось в результате атаки БпЛА — огнем было охвачено 700 квадратных метров.

В Золочеве Богодуховского района ранены мужчины 52 и 41 года и женщины 20 и 39 лет. Повреждены два многоквартирных и частный дома, гараж, магазин, три автомобиля.

В Купянском районе повреждены частный дом, две хозяйственные постройки (с. Троицкое), дошкольное учреждение (пос. Великий Бурлук).

В Изюме получила ранения 76-летняя женщина, испытали острый стресс женщины 65 и 63 лет. Повреждены пять частных домов. Как сообщили в ГВА, россияне нанесли удар по городу около полуночи, применив, по предварительным данным, РСЗО. Попадание зафиксировали на территории частного домовладения в районе Нижнего города.

В Чугуевском районе повреждены электросети (с. Мартовое).

Напомним, около 20:50 17 октября россияне били по Харькову баллистикой. Прилетело на границе двух районов — Слободского и Основянского. Четыре человека — двое мужчин и две женщины — пострадали из-за удара. Около 22:25 попадание дрона зафиксировали в Слободском районе Харькова.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и девять населенных пунктов области находились под ударами военных РФ в течение прошедших суток. В результате обстрелов пострадали 12 человек.".