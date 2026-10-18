Обстріл Ізюма та удар по складу у Дергачах: Синєгубов – про добу на Харківщині

Харків та дев’ять населених пунктів області перебували під ударами військових РФ протягом минулої доби. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували ракету, два КАБи, РСЗВ, БпЛА типу «Ланцет», БпЛА типу «Молнія», 15 FPV-дронів та ще 139 БпЛА, тип яких встановлюють.

У Харкові отримали поранення чоловіки 66, 42, 39 років та 26-річна жінка, зазнала гострого стресу 25-річна жінка. БпЛА та ракетою були атаковані Шевченківський, Київський, Холодногірський та Слобідський райони. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, електромережі, дві АЗС, готель, цивільне підприємство, 17 автомобілів.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Руські Тишки), складську будівлю (Дергачі). За даними ГУ ДСНС у Харківській області, у Дергачах складська будівля зайнялася внаслідок атаки БпЛА — вогнем було охоплено 700 квадратних метрів.

У Золочеві Богодухівського району поранено чоловіків 52 та 41 року та жінок 20 та 39 років. Пошкоджено два багатоквартирні та приватні будинки, гараж, магазин, три автомобілі.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, дві господарські будівлі (с. Троїцьке), дошкільний заклад (сел. Великий Бурлук).

В Ізюмі зазнала поранень 76-річна жінка, гострого стресу — жінки 65 і 63 років. Пошкоджено п’ять приватних будинків. Як повідомили у МВА, росіяни завдали удару близько опівночі, застосувавши, за попередніми даними, РСЗВ. Влучання зафіксували на території приватного домоволодіння у районі Нижнього міста.

У Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Мартове).

Нагадаємо, близько 20:50 17 жовтня росіяни били по Харкову балістикою. Прилетіло на кордоні двох районів — Слобідського та Основ’янського. Чотири людини – двоє чоловіків та дві жінки – постраждали через удар. Близько 22:25 влучання дрона зафіксували у Слобідському районі.