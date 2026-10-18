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Де летять ракети та БпЛА: карта стала відкритою, а у Харкові готують ШІ-аналог

Суспільство 09:03   18.10.2026
Олена Нагорна
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Де летять ракети та БпЛА: карта стала відкритою, а у Харкові готують ШІ-аналог

У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася карта орієнтовного розташування та напрямку руху російських цілей, зокрема крилатих ракет та безпілотників.

Проєкт реалізували спільно Мінцифри, Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ та українські ІТ-компанії, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

“Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачали час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах”, – зазначив Корецький.

Прем’єр також підкреслив, що карта не відображає точне розташування цілей в реальному часі, тому в разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття.

Як пояснили в МОУ, оновлена ​​карта доступна у застосунку «Повітряна тривога» (AppStore, Google Play) та на офіційній карті повітряних тривог України. На ній відображаються позначки деяких повітряних цілей, зокрема крилатих ракет, “бандеролей” та “шахедів”. Масштаб можна збільшувати. Також можна увімкнути теплову карту («Підвищена небезпека»), щоб побачити орієнтовний напрямок руху повітряних цілей.

На оновлення програми відреагував популярний харківський моніторинговий канал TLk News. Засновник ресурсу підтримав ініціативу, проте зазначив, що будь-яка подібна система має затримку та похибку, тому відсутність цілі на карті не гарантує відсутності небезпеки.

“Тобто цілком можлива ситуація, коли повітряна ціль уже перебуває в певному районі, але на карті вона ще не відображається або її положення не відповідає поточній ситуації”, – пояснили у дописі.

Також у TLk News анонсували розробку власної карти повітряної обстановки. Її візуалізація базуватиметься на повідомленнях, обробці та фільтрації даних безпосередньо командою каналу із залученням ШІ-агента, що має забезпечити миттєву появу інформації про загрози, хоча їхнє розташування також буде приблизним.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2026 в 09:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася карта приблизного розташування та напрямку руху російських цілей, зокрема крилатих ракет та безпілотників.".