Сьогодні 13 жовтня 2026: яке свято та день в історії

13 жовтня 2010 року успішно завершилася унікальна рятувальна операція в Чилі: з глибини майже в 700 м підняли 33 шахтарів, які провели в пастці понад два місяці. У 1990-му в Харкові народилося українське недержавне ТБ. У 1923-му столицю Туреччини перенесли зі Стамбула в Анкару. У 1900-му вперше вийшла книга Зигмунда Фрейда “Тлумачення сновидінь”. У 1884-му Гринвіч затвердили як місце проходження нульового меридіана. У 1792-му заклали перший камінь у фундамент Білого дому в США. У 1307-му у Франції почалися масові арешти тамплієрів. У 54-му – помер римський імператор Клавдій – як вважають, його отруїла грибами власна дружина.

Свята та пам’ятні дати 13 жовтня

13 жовтня у світі – Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих, Всесвітній день боротьби з тромбозом, День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози.

У другий вівторок жовтня відбувається День Ади Лавлейс – це щорічний захід, який присвячений відзначенню внеску жінок у галузі STEM (наука, технології, інженерія та математика).

Також сьогодні: Міжнародний день скептиків, Міжнародний день простої мови, Міжнародний день костюма, День без бюстгальтера, Міжнародний день невдах.

13 жовтня в історії

13 жовтня 54 року помер римський імператор Клавдій. Найпоширеніша версія істориків із приводу цієї події полягає в тому, що імператора отруїла грибами дружина – Агріппіна Молодша, щоб привести до влади свого сина Нерона. Докладніше.

13 жовтня 1307 року – в п’ятницю, 13-го – за наказом французького короля Філіпа IV Красивого заарештували Великого магістра ордену тамплієрів Жака де Моле. Докладніше.

13 жовтня 1792 року заклали перший камінь на будівництві резиденції президента США – Білого дому. Докладніше.

13 жовтня 1884 року Гринвіч затвердили як місце проходження нульового меридіана. Докладніше.

13 жовтня 1900 року вперше вийшла книга Зигмунда Фрейда “Тлумачення сновидінь”. Докладніше.

13 жовтня 1923 року столицю Туреччини перенесли зі Стамбула до Ангори, назву якої змінили на “Анкара”. Докладніше.

13 жовтня 1990 року в Харкові народилося українське недержавне телебачення – в етер вийшли програми, підготовлені студією “АТВ-1”. Докладніше.

13 жовтня 2010 року успішно завершилася унікальна рятувальна операція в Чилі. Живими з глибини майже 700 метрів підняли 33 шахтарів – вони провели в пастці на обваленій шахті понад два місяці (а саме – 69 днів). Це найдовший час, протягом якого людям вдавалося вижити в пастці під землею, що зафіксовано Книгою рекордів Гіннеса.

Шахта в Сан-Хосе, на якій видобували золото та мідь, обвалилася 5 серпня 2010 року. Шахтарі пережили сам обвал, вони перемістилися до підземного аварійного сховища. Там чоловіки виявили запас продовольчих пайків лише на кілька днів.

“Оскільки їхнє становище погіршувалося протягом наступних 17 днів, шахтарі, не знаючи, чи хтось їх знайде, розглядали можливість самогубства та канібалізму. Потім, 22 серпня, бур, надісланий рятувальниками, прорвався до місця, де знаходилися шахтарі, і чоловіки надіслали у відповідь записку: “У сховищі все добре. Нас 33″. Їжа, вода, листи, ліки та інші припаси невдовзі були доставлені шахтарям через вузьку свердловину”, – пише проєкт History.

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На дно свердловини з поверхні також спустили відеокамери, які дозволили слідкувати за станом шахтарів, що опинилися в пастці. Паралельно інженери та експерти з різних країн світу розробляли механізм, як звільнити бранців шахти. До їхньої підтримки та порятунку залучили навіть Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США – NASA.

“Чилійський уряд звернувся до NASA за технічною консультацією, спираючись на досвід агентства у захисті людей у ворожому середовищі космосу під час тривалих місій. Команда експертів NASA вирушила до шахти та перебувала на місці події з 30 серпня по 5 вересня 2010 року. Початкова підтримка команди включала рекомендації щодо медичного обслуговування, харчування та психологічної підтримки. Їхня робота розширилася і включила документ з інженерними вимогами до проєктування чилійської рятувальної капсули, яка використовувалася для евакуації шахтарів”, – пише сайт NASA.

Зрештою до шахтарів пробурили евакуаційну шахту, крізь яку їх підіймали по одному у вузькій капсулі. Підйом розпочався 12 жовтня, а завершився 13-го. Рятувальну операцію транслювали в прямому етері, а на поверхні врятованих зустрічав радісний натовп, серед якого був і особисто президент Чилі Себастьян Піньєра.

Церковне свято 13 жовтня

13 жовтня вшановують пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирського, Папили, диякона, Агафодора і мучениці Агафоніки. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо випав перший сніг, то зима прийде через 40 днів.

Іній на вікнах – до сухої осені.

Якщо півні заспівали раніше, ніж зазвичай, – буде потепління.

Що не можна робити 13 жовтня

Не можна запрошувати в гості малознайомих людей або ходити в гості до них.

Не можна виходити на вулицю легко одягненим. У цей день підвищується ризик захворіти через переохолодження, тож важливо вдягтися по погоді.