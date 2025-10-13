Сьогодні 13 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

13 жовтня 1990 року в Харкові народилося українське недержавне ТБ. У 1923-му столицю Туреччини перенесли зі Стамбула в Анкару. У 1900-му вперше вийшла книга Зигмунда Фрейда “Тлумачення сновидінь”. У 1884-му Гринвіч затвердили як місце проходження нульового меридіана. У 1792-му заклали перший камінь у фундамент Білого дому в США. У 1307-му у Франції почалися масові арешти тамплієрів. У 54-му – помер римський імператор Клавдій – як вважають, його отруїла грибами власна дружина.

Свята та пам’ятні дати 13 жовтня

13 жовтня у світі – Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих, Всесвітній день боротьби з тромбозом, День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози.

Також сьогодні: Міжнародний день скептиків, Міжнародний день простої мови, Міжнародний день костюма, День без бюстгальтера, Міжнародний день невдах.

13 жовтня в історії

13 жовтня 54 року помер римський імператор Клавдій. Найпоширеніша версія істориків із приводу цієї події полягає в тому, що імператора отруїла грибами дружина – Агріппіна Молодша, щоб привести до влади свого сина Нерона. Докладніше.

13 жовтня 1307 року – в п’ятницю, 13-го – за наказом французького короля Філіпа IV Красивого заарештували Великого магістра ордену тамплієрів Жака де Моле. Докладніше.

13 жовтня 1792 року заклали перший камінь на будівництві резиденції президента США – Білого дому. Докладніше.

13 жовтня 1884 року Гринвіч затвердили як місце проходження нульового меридіана. Докладніше.

13 жовтня 1900 року вперше вийшла книга Зигмунда Фрейда “Тлумачення сновидінь”. Докладніше.

13 жовтня 1923 року столицю Туреччини перенесли зі Стамбула до Ангори, назву якої змінили на “Анкара”. За його тривалу історію це місто називали й Ангора, і Анкіра. Перші згадки про нього датуються часом до нашої ери, коли майбутня столиця Туреччини була столицею стародавньої кельтської держави Галатія. Попри славну історію та значну кількість історичних пам’яток, станом на початок XX століття Ангора була зовсім невеличким провінційним містечком і, вочевидь, не могла змагатися зі столицею Османської імперії – Стамбулом.

Доля Ангори радикально змінилася в результаті Першої світової війни та наступної визвольної війни турків. Коли Османська імперія капітулювала у Першій світовій, значну частину її території, включно зі столицею Стамбулом – окупували війська країн Антанти. Переможці планували суттєво скоротити територію Туреччини, віддавши значні землі іншим державам (у тому числі Греції, яка, очевидно, мала “види” на історично грецький Константинополь-Стамбул). Тож лідер турецького Національного руху Мустафа Кемаль заснував штаб-квартиру опору в Ангорі, яка не була під окупацією. Це місто було важливим центром протягом усієї національно-визвольної війни в Туреччині. І саме битва за Ангору стала вирішальною – влітку 1921-го тут турецька армія Кемаля розбила греків, які перевершували за чисельністю. З битви за Ангору почався “Великий турецький наступ”, під час якого турецька армія звільнила практично всю континентальну частину країни.

<br />

У результаті влітку 1923 року Кемаль домігся підписання значно справедливішого щодо Туреччини мирного договору з Антантою та союзниками – Лозанського мирного договору. Згідно з ним Османська імперія зберегла значну частину територій, які за умовами попереднього договору (Севрського) у неї збиралися відібрати. Здобувши значну перемогу, вже восени Мустафа Кемаль змінив подальшу долю всієї країни та її нинішньої столиці зокрема. 13 жовтня 1923 року Ангору офіційно проголосили столицею, перетворивши на Анкару. А вже 29 жовтня Мустафа Кемаль проголосив Туреччину республікою, а сам став першим президентом, прийнявши ім’я “Ататюрк” (“батько турків”).

У 1924 році населення нової столиці Туреччини було лише 35 тисяч осіб. Нині в Анкарі проживає понад п’ять мільйонів. Це місто друге за кількістю населення після Стамбула, а за площею – вже перевершило колишню столицю. Стару частину міста зберегли, а поряд “прибудували” новий мегаполіс із сучасними будівлями, урядовими установами та президентським палацом.

13 жовтня 1990 року в Харкові народилося українське недержавне телебачення – в етер вийшли програми, підготовлені студією “АТВ-1”. Докладніше.

<br />

Церковне свято 13 жовтня

13 жовтня вшановують пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирського, Папили, диякона, Агафодора і мучениці Агафоніки. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо випав перший сніг, то зима прийде через 40 днів.

Іній на вікнах – до сухої осені.

Якщо півні заспівали раніше, ніж зазвичай, – буде потепління.

Що не можна робити 13 жовтня

Не можна запрошувати в гості малознайомих людей або ходити в гості до них.

Не можна виходити на вулицю легко одягненим. У цей день підвищується ризик захворіти через переохолодження, тож важливо вдягтися по погоді.