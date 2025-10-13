Сегодня 13 октября 2025: какой праздник и день в истории

13 октября 1990 года в Харькове родилось украинское негосударственное ТВ. В 1923-м столицу Турции перенесли из Стамбула в Анкару. В 1900-м впервые вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». В 1884-м Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана. В 1792-м заложили первый камень в фундамент Белого дома в США. В 1307-м во Франции начались массовые аресты тамплиеров. В 54-м – умер римский император Клавдий – как полагают, его отравила грибами собственная жена.

Праздники и памятные даты 13 октября

13 октября в мире – Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий, Всемирный день борьбы с тромбозом, День распространения информации о метастатическом раке молочной железы.

Также сегодня: Международный день скептиков, Международный день простой речи, Международный день костюма, День без бюстгальтера, Международный день неудачников.

13 октября в истории

13 октября 54 года скончался римский император Клавдий. Самая распространенная версия историков по поводу этого события состоит в том, что императора отравила грибами жена — Агриппина Младшая, чтобы привести к власти своего сына Нерона. Подробнее.

13 октября 1307 года — в пятницу, 13-го — по приказу французского короля Филиппа IV Красивого арестовали Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Подробнее.

13 октября 1792 года заложили первый камень на строительстве резиденции президента США – Белого дома. Подробнее.

13 октября 1884 года Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана. Подробнее.

13 октября 1900 года впервые вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Подробнее.

13 октября 1923 года столицу Турции перенесли из Стамбула в Ангору, название которой сменили на «Анкара». За его длительную историю этот город называли и Ангора, и Анкира. Первые упоминания о нем датируются временами до нашей эры, когда будущая столица Турции была столицей древнего кельтского государства Галатия. Несмотря на славную историю и значительное количество исторических памятников, по состоянию на начало ХХ века Ангора была совсем небольшим провинциальным городком и, очевидно, не могла соперничать со столицей Османской империи – Стамбулом.

Судьба Ангоры радикально изменилась в результате Первой мировой войны и последующей освободительной войны турок. Когда Османская империя капитулировала в Первой мировой, значительную часть ее территории, включая столицу – Стамбул – оккупировали войска стран Антанты. Победители планировали существенно сократить территорию Турции, отдав значительные земли другим государствам (в том числе Греции, очевидно имевшей «виды» на исторически греческий Константинополь-Стамбул). Так что лидер турецкого Национального движения Мустафа Кемаль основал штаб-квартиру сопротивления в Ангоре, которая не была под оккупацией. Этот город был важным центром на протяжении всей национально-освободительной войны в Турции. И именно битва за Ангору стала решающей – летом 1921 года здесь турецкая армия Кемаля разбила греков, превосходивших по численности. С битвы за Ангору началось «Великое турецкое наступление», во время которого турецкая армия освободила практически всю континентальную часть страны.

В результате летом 1923 года Кемаль добился подписания значительно более справедливого в отношении Турции мирного договора с Антантой и союзниками – Лозанского мирного договора. По нему Османская империя сохранила значительную часть территорий, которые по условиям предыдущего договора (Севрского) у нее собирались отобрать. Одержав значительную победу, уже осенью Мустафа Кемаль изменил дальнейшую судьбу всей страны и ее нынешней столицы в частности. 13 октября 1923 года Ангору официально провозгласили столицей, превратив в Анкару. А уже 29 октября Мустафа Кемаль провозгласил Турцию республикой, а сам стал первым президентом, приняв имя «Ататюрк» («отец турок»).

В 1924 году население новой столицы Турции было всего 35 тысяч человек. В настоящее время в Анкаре проживает более пяти миллионов. Этот город второй по количеству населения после Стамбула, а по площади – уже превзошел прежнюю столицу. Старую часть города сохранили, а рядом «пристроили» новый мегаполис с современными зданиями, правительственными учреждениями и президентским дворцом.

13 октября 1990 года в Харькове родилось украинское негосударственное телевидение – в эфир вышли программы, подготовленные студией «АТВ-1». Подробнее.

Церковный праздник 13 октября

13 октября чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, дьякона, Агафодора и мученицы Агафоники. Подробнее.

Народные приметы

Если выпал первый снег, зима придет через 40 дней.

Иней на окнах – к сухой осени.

Если петухи запели раньше обычного — будет потепление.

Что нельзя делать 13 октября

Нельзя приглашать в гости малознакомых людей или ходить в гости к ним.

Нельзя выходить на улицу легко одетым. В этот день повышается риск заболеть из-за переохлаждения, поэтому важно одеться по погоде.