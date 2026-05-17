Сегодня 17 мая 2026: какой день в истории

Сегодня в Украине – День памяти жертв политических репрессий. В этот день 17 мая 1536 года в Англии казнили Джорджа Болейна – родного брата королевы, а также ее четырех друзей (их всех объявили любовниками Анны Болейн). В 1792-м на Уолл-Стрит приступили к созданию Нью-Йоркской фондовой биржи. В 1865-м учредили Международный союз электросвязи. В 1918-м восстал Чехословацкий корпус, с чего началась масштабная Гражданская война в России. В 1942-м началось наступление войск нацистской Германии под Харьковом, известное как операция «Фредерикус». В 1970-м Тур Хейердал отправился папирусной лодкой «Ра-2» через Атлантический океан. В 1990-м Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Праздники и памятные даты 17 мая

17 мая в Украине – День памяти жертв политических репрессий (отмечают в третье воскресенье мая).

В мире – Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества.

Третье воскресенье мая в мире – это День памяти умерших от СПИДа.

Также сегодня: День пульмонолога, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, Международный день телефона доверия для детей, Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе, Международный день против гомофобии, День грецкого ореха, День рождения Интернета, Всемирный день выпечки (отмечают в третье воскресенье мая).

17 мая в истории

17 мая 1536 года в Англии казнили Джорджа Болейна – родного брата королевы Анны, а также четырех мужчин, которых обвинили в государственной измене. Госизменой суд признал то, что все они (включая брата) якобы были любовниками Анны. Прелюбодеяние с королевой считалось угрозой престолонаследию. Таким образом муж Анны Болейн — король Генрих VIII нашел способ избавиться от жены. Саму корлеву также казнили – через два дня после брата. На самом деле большинство исследователей уверены: никакого инцеста и многочисленных измен с ее стороны не было. Просто король Генрих, женившийся на Болейне после тяжелого и длительного развода с Екатериной Арагонской, решил не идти по тому же пути во второй раз, а убить вторую жену. К этому моменту у него уже была новая фаворитка – одна из фрейлин Анны Джейн Сеймур. Король спешил, потому что хотел иметь наследника. От первой жены за более 20 лет брака у него была только одна выжившая дочь — Мария. Все остальные дети рождались мертвыми или умирали младенцами. Анна Болейн также не смогла осчастливить мужа: родила только дочь Елизавету (ставшую одним из самых успешных монархов Англии). Второго ребенка, сына, королева не смогла выносить – у нее произошел выкидыш. И это был приговор. После потери женой вожделенного наследника король начал разговоры о том, что его принудили к браку против воли — путем колдовства. А его окружение, недовольное значительным влиянием Анны и ее семьи на государственную политику, воспользовалось моментом.

«Историк Эрик Айвз считает, что падение и казнь Анны Болейн были спланированы ее бывшим союзником Томасом Кромвелем. Он раньше поддерживал Анну, разделяя ее реформистские взгляды, однако все чаще чувствовал угрозу себе от исходившей от нее власти… Согласно заметкам посла Священной Римской империи Эсташа Шапюи и его письмам к Карлу V, Кромвель также искал повод для свержения Анны, поскольку та спорила с ним из-за распределения конфискованных доходов церкви. По ее мнению, доходы необходимо было вложить в благотворительность и развитие образования. К тому же она поддерживала союз с Францией, тогда как Кромвель настаивал на сохранении денег в казне, с присвоением определенной доли себе, и на союзе с Карлом V», — пишет англоязычная Википедия.

Впрочем, ряд историков не поддерживают версию относительно решающей роли Кромвеля в падении Анны Болейн. Как бы то ни было, вместе с королевой потеряли головы люди, очевидно ставшие просто разменными монетами в интригах двора. Кроме Джорджа Болейна, это были друзья королевы Генри Норрис, Уильям Бреретон, Фрэнсис Вестон и Марк Смитон.

17 мая 1792 года на Уолл-Стрит в Нью-Йорке 24 брокера подписали так называемый «Платановый пакт» — соглашение, которое основало Нью-Йоркскую фондовую биржу. Подробнее.

17 мая 1865 года учредили Международный телеграфный союз, который впоследствии превратился в Международный союз электросвязи (МСЭ или на английском ITU). Поэтому в этот день отмечают Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества. Подробнее.

17 мая 1918 года по пути на Дальний Восток восстал Чехословацкий корпус, что дало начало полномасштабной Гражданской войне в России. Подробнее.

17 мая 1942 года началось наступление немецких войск под Харьковом, известное как операция «Фредерикус». Подробнее.

17 мая 1970 года норвежский путешественник-исследователь Тур Хейердал отправился на папирусной лодке «Ра-2» из Марокко в плавание через Атлантический океан. Подробнее.

17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Подробнее.

17 мая 2006 года в мире впервые отметили Международный день информационного общества. Подробнее.

Церковный праздник 17 мая

17 мая чтят память апостола Андроника и святой Юнии. Подробнее.

Народные приметы

Если день прохладный и дождливый – таким же будет и лето.

Если погода хорошая и сухая, то будет ранняя осень.

Что нельзя делать 17 мая

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя злословить и сплетничать.

Не стоит идти в лес — там просыпаются змеи и могут укусить.