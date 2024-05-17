Сегодня 17 мая: какой праздник и день в истории

17 мая 1792 года на Уолл-Стрит приступили к созданию Нью-Йоркской фондовой биржи. В 1918-м восстал Чехословацкий корпус, с чего началась масштабная Гражданская война в России. В 1942-м началось наступление немецких войск под Харьковом, известное как операция «Фредерикус». В 1970-м Тур Хейердал отправился папирусной лодкой «Ра-2» через Атлантический океан. В 1990-м Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Праздники и памятные даты 17 мая

17 мая в мире: Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День пульмонолога, Международный день против гомофобии, Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе, Международный день телефона доверия для детей.

Также отмечают: День рождения интернета, День ореха, День исчезающих видов и Международный день виртуальных помощников (оба отмечают в третью пятницу мая).

17 мая в истории

17 мая 1792 года на Уолл-Стрит в Нью-Йорке 24 брокера подписали так называемый «Платановый пакт» — соглашение, которое основало Нью-Йоркскую фондовую биржу. Подробнее.

17 мая 1918 года по пути на Дальний Восток восстал Чехословацкий корпус, что дало начало полномасштабной Гражданской войне в России. Подробнее.

17 мая 1942 года началось наступление немецких войск под Харьковом, известное как операция «Фредерикус».

До этого советские войска, отразив немецкое наступления на Москву, перешли в контрнаступление. Его результатом стало продвижение войск Юго-Западного фронта в районе Изюма. Там образовался так называемый Барвенковский плацдарм. Немцы планировали ликвидировать этот выступ, начав наступление 18 мая. Однако Красная армия опередила их и начала наступать 12 мая по двум направлениям – со стороны Белгородской области на Волчанск и Старый Салтов, а также с Барвенковского выступа в сторону Харькова. В планах было оцепление 6-й армии Вермахта, которой командовал Паулюс. К 17 мая советские войска уже приближались к Харькову. Однако пока командование Юго-Западного фронта планировало окружение немцев, те в свою очередь спланировали окружение Красной армии. Один удар должен был быть со стороны Андреевки на Барвенково, другой – из района Славянска на Долгенькое (современного Изюмского района). Далее обе группировки должны были выйти на Изюм и рассечь оборону советской 9-й армии, уничтожив ее части к востоку от Барвенково. Следующим этапом был запланирован выход к Северскому Донцу и его форсирование, захват Балаклеи и соединение с 6-й армией Паулюса, которую и пытались окружить советские войска в районе Чугуева. Этот план получил кодовое название «операция «Фредерикус».

17 мая первая танковая армия Вермахта нанесла таким образом удар в тыл частям Красной армии, наступавшим под Харьковом. Немцам удалось прорвать оборону 9-й армии Южного фронта. Командующий Юго-Западного направления маршал Тимошенко доложил о ситуации в Москву и попросил подкреплений. Новый начальник советского Генштаба Василевский предложил отвести войска, однако Сталин не дал на это разрешения. Обсуждение необходимости отвести войска продолжалось и в последующие дни, однако вовремя необходимое решение так и не утвердили. В результате к 23 мая немцы смогли отрезать советским войскам пути отхода на восток. Значительная часть группировки Красной армии, атаковавшей под Харьковом, оказалась в окружении между Мерефой, Лозовой и Балаклеей.

28 мая маршал Тимошенко приказал прекратить наступательную операцию. Некоторые советские войсковые соединения смогли вырваться из окружения – с огромными потерями. Но это было около десятой части всей группировки. Остальные либо погибли, либо попали в плен. В общей сложности потери Красной армии во время этого разгрома советское командование оценило в 270 тысяч человек (из них 171 тысяча – погибшие). По немецким же данным, только в плену оказались более 350 тысяч советских военных. В дальнейшем трагедия под Харьковом привела к стремительному перехвату Вермахтом инициативы. Немецкие войска продвинулись в сторону Воронежа и Ростова, а также вышли к Волге в районе Сталинграда.

17 мая 1970 года норвежский путешественник-исследователь Тур Хейердал отправился на папирусной лодке «Ра-2» из Марокко в плавание через Атлантический океан. Подробнее.

17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Подробнее.

17 мая 2006 года в мире впервые отметили Международный день информационного общества. Подробнее.

Церковный праздник 17 мая

17 мая чтят память апостола Андроника и святой Юнии. Они были родственниками апостола Павла. Юния помогала апостолу в его трудах. Они проповедовали Евангелие язычникам. Андроника рукоположили в епископа Паннонии. Из службы в честь этих святых известно, что они пострадали за Христа. В V веке их мощи обнаружили в пригороде Константинополя вместе с мощами других Евгенийских мучеников. Затем на этом месте построили храм.

Народные приметы

Если день прохладный и дождливый – таким же будет и лето.

Если погода хорошая и сухая, то будет ранняя осень.

Что нельзя делать 17 мая

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя злословить и сплетничать.

Не стоит идти в лес — там просыпаются змеи и могут укусить.