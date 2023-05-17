Сегодня 17 мая: какой праздник и день в истории

17 мая 1792 года на Уолл-стрит приступили к созданию Нью-Йоркской фондовой биржи. В 1918-м восстал Чехословацкий корпус, чем началась масштабная Гражданская война в советской России. В 1990 году Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Праздники и памятные даты 17 мая

17 мая государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День пульмонолога. Также в мире – Международный день против гомофобии.

17 мая в истории

17 мая 1792 года на Уолл-стрит в Нью-Йорке 24 брокера подписали так называемый «Платановый пакт» – соглашение, положившее начало Нью-Йоркской фондовой бирже.

Брокеры договорились между собой о ключевых правилах торговли ценными бумагами. На тот момент этих правил было немного, и они были довольно простыми. Исторический документ содержал следующий текст: «Мы, подписчики, брокеры по покупке и продаже публичных акций, этим торжественно обещаем и обязуемся друг другу, что с этого дня не будем покупать или продавать с этого дня ни одному лицу, какие-либо публичные акции по меньшей цене ставить, чем одну четверть процента комиссии по ценности вида, и что мы предпочтем друг друга в наших переговорах. В свидетельство чего мы сложили свои руки этого 17 мая в Нью-Йорке 1792 года». Название «Платановый» этот договор получил, потому что, по легенде, его подписали именно под деревом – платаном на Уолл-стрит. На самом деле это не так, ради подписания все 24 брокера под деревом не собирались. Но оно действительно было знаковым местом для проведения их встреч и первых транзакций, поэтому и увековечено в названии договора. В настоящее время этот документ является частью архивной коллекции Нью-Йоркской фондовой биржи.

17 мая 1918 года по дороге на Дальний Восток восстал Чехословацкий корпус, что дало начало полномасштабной Гражданской войне в советской России.

Предыстория этих событий кроется еще в царских временах и начале Первой мировой. Первые чехословацкие военные формирования в составе российской армии создали в начале Первой мировой войны. Себе целью они ставили освобождение Чехословакии из состава Австро-Венгерской империи. И война против Австро-Венгрии в составе армии России казалась шансом достичь цели. Постепенно формирование пополнялось за счет военнопленных, выразивших желание перейти на сторону Антанты. После Февральской революции 1917 года в России чехословацкие формирования продолжили воевать, более того – в сентябре 1917-го из них сформировали отдельный Чехословацкий корпус из двух дивизий и запасной бригады.

Однако после Октябрьского переворота новая «власть советов» начала искать пути завершения войны. Впоследствии она подписала сепаратный Брестский мир с Германией и Австро-Венгрией. Так что положение чехословацкого корпуса ощутимо усложнилось. В итоге достигли договоренности о присоединении военных к французской армии – для продолжения борьбы против Австро-Венгрии за освобождение своей родины. Советская власть согласилась выпустить чехословацкое войско – но не по суше в Европу, а по морскому пути – аж через Тихий океан. Поэтому военных направили по Транссибирской железной дороге во Владивосток. Эшелоны растянулись в пространстве и времени. А напряжение между чехословацким командованием и большевиками росло. Значительное недовольство вызвало решение большевицкого руководства о частичном разоружении легионеров. 50-тысячный отряд, растянувшийся на 63 поезда по 40 вагонов каждый, был угрожающей силой. Необходимость разоружиться чехословаки восприняли с большим недовольством. Но к настоящему взрыву привели попытки советского руководства задержать чехословаков в дороге (это делали по договоренности с Германией). 21 апреля нарком иностранных дел Чичерин направил телеграмму Красноярскому совету о приостановлении дальнейшего передвижения чехословацких эшелонов на восток. 16-20 мая в Челябинске собрался съезд чехословацких военных делегатов. 17 мая там приняли решение разорвать все договоренности с большевиками, прекратить сдачу оружия и двигаться «собственным порядком» во Владивосток. Первое вооруженное столкновение с советскими войсками произошло 25 мая. После этого Чехословацкий корпус перешел в наступление, захватив контроль над Сибирской и Алтайской железными дорогами. Антибольшевистские восстания всколыхнули Сибирь, Самару, Владивосток и другие территории. Здесь создавались новые правительства и формировалась антибольшевистская армия.

17 мая 1970 года норвежский путешественник-исследователь Тур Хейердал отправился на папирусной лодке «Ра-2» из марокканского города Сафы в плавание через Атлантический океан.

Хейердал стремился доказать, что древние народы Африки (в частности, Египта) имели возможность достичь берегов Америки на папирусных лодках. Хейердал считал, что в таком случае индейцы Мексики и Перу могут быть потомками таких мореплавателей. Это бы объяснило общие черты между пирамидами майя, архитектурой инков и египетскими пирамидами. Первая папирусная лодка Хейердала «Ра» затонула, но он не сдался и создал «Ра-2». И та уже достигла Барбадоса, доказав, что древние мореплаватели могли пересекать океан.

17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. До этого – еще в 1973 году – такое решение приняла Американская психиатрическая ассоциация. Этому предшествовали многочисленные научные исследования сексологов и психологов, а также постепенная декриминализация гомосексуальных действий. В частности, в 1957 году в Великобритании вышел «отчет Волфендена». Его подготовила Ведомственная комиссия по вопросам гомосексуальных преступлений и проституции, председателем которой был сэр Джон Волфенден. При подготовке отчета провели интервью в тюрьмах с осужденными за гомосексуализм (на тот момент гомосексуальные действия были признаны незаконными и ежегодно за них заключаили в тюрьму около 1000 мужчин). Комиссия единогласно рекомендовала декриминализировать гомосексуальные действия с согласия между двумя совершеннолетними. Обнародованный отчет вызвал бурную реакцию, а уголовную ответственность отменили только через 10 лет. Кроме тюремного заключения, в течение ХХ века представителей ЛГБТ пытались лечить, не ограничиваясь чисто психологическими методами. В ход шли гормональная коррекция, электрический ток и даже лоботомия. И сейчас, хотя с 17 мая 1990 года гомосексуальность была исключена из Международной классификации болезней, методы ее «лечения» до сих пор применяются в разных странах.

17 мая 2006 года в мире впервые отметили Международный день информационного общества. До этого дата носила название «Всемирный день телекоммуникаций». Его праздновали ежегодно, начиная с 1969-го в честь основания Международного телекоммуникационного союза и подписания Первой международной телеграфной конвенции в 1865 году. В ноябре 2005 года Всемирный саммит по вопросам информационного общества призвал Генассамблею ООН провозгласить 17 мая Всемирным днем информационного общества, чтобы отметить важность информационно-коммуникационных технологий. Соответствующую резолюцию Генассамблея приняла в марте 2006 года.

Церковный праздник 17 мая

17 мая христиане чтят память мученицы Пелагеи, девы Тарсийской. Пелагая была дочерью знатных родителей – язычников. Она была очень красивой и получила хорошее образование. Император Диоклетиан хотел женить на ней своего усыновленного наследника. Но девушка стала христианкой и решила посвятить свою жизнь Богу. Она отказала царскому наследнику. Приняв крещение, Пелагея хотела убедить мать стать христианкой, но та в злобе привела дочь к отвергнутому ею жениху и отдала ему в руки. Жених же, зная, что Пелагея не откажется от христианской веры и что ее будут пытать, как и других христиан, от великой скорби покончил с собой. Это еще больше озлобило мать Пелагеи, и она отвела дочь Диоклетиану на суд. Увидев Пелагею, царь сам пленился ее красотой и захотел на ней жениться. «У меня жених – Христос, за которого я готова умереть», – заявила Пелагея. Тогда царь приказал отдать святую деву на мучения. После страшных пыток Пелагею бросили в раскаленного медного быка, где она и погибла.

Народные приметы

Пасмурный день 17 мая – к затяжным дождям.

Если утром нет росы – погода скоро изменится.

Что нельзя делать 17 мая

Запрещено ругаться и грубить людям.

Нельзя сплетничать.

Нельзя никому отказывать в помощи.