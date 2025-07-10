€10 млн на энергоинфраструктуру. Терехов: что даст Харькову конференция в Риме

Итоги участия делегации Харькова в Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме 10 и 11 июля, подвел мэр Игорь Терехов. Он отметил, что ежегодно мэрия использует это мероприятие не только как стратегическую площадку для обсуждения будущего, но и как возможность достичь конкретных договоренностей и решений.

Мэр сообщил, что удалось привлечь еще 10 миллионов евро на развитие энергетической инфраструктуры Харькова.

Городской голова также отметил партнерство с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), которое работает над закупкой трубопроводов для города.

«Поддержка со стороны Японского агентства международного сотрудничества (JICA) уже трансформировала Харьков: новая коммунальная техника, модернизированное оборудование для энергетики и водоканала. Теперь идем дальше: расширяем поддержку именно в сфере водоснабжения, которая остается критически важной для жизнедеятельности города», — прокомментировал Терехов.

Мэр рассказал, что также встречался с представителями Швейцарии, усилиями которых в Харькове уже установлено 12 тысяч новых окон в жилых домах.

«Обсудили продолжение этой инициативы. И есть все основания ожидать поддержку следующей заявки, которая предусматривает еще 32 тысячи окон», — добавил Терехов.

Он встречался еще с рядом стратегических партнеров.

«Удалось определить дальнейшие шаги сотрудничества с рядом наших партнеров — как из бизнес-среды, в частности компании Deloitte, так и с представителями государственного и муниципального уровня: правительства Чехии, города Турин и Конгресса местных и региональных властей Совета Европы», — пишет городской голова.

По итогам конференции «Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery», которая прошла в Риме 9 июля, мэр Игорь Терехов рассказал о подтвержденной грантовой поддержке для города в размере 25 миллионов евро.

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