Терехов в Риме договорился о передаче автобусов Харькову

Харьков получит десять автобусов из итальянского города Турин. Договор об их передаче приняли 10 июля в ходе встречи мэра Игоря Терехова с директором туринского муниципального транспортного предприятия «Gruppo Torinese Trasporti» Сальваторе Гаудиелло в рамках Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Эта помощь стала результатом договоренностей, достигнутых в ходе поездки Терехова в Италию в марте этого года, информирует пресс-служба городского совета.

«Я очень благодарен за наше сотрудничество с Турином и надеюсь, что в дальнейшем мы будем его развивать. Мы хотим вместе создавать новые масштабные инфраструктурные проекты. Поэтому призываем предпринимателей присоединяться к этой работе и посещать Харьков, чтобы самим увидеть, как живет город», — подчеркнул Терехов.

Гаудиелло рассказал о стремлении и в дальнейшем поддерживать Харьков, а также выразил заинтересованность лично посетить город.

В рамках Конференции по восстановлению Украины Терехов также встретился с мэром Турина Стефано Ло Руссо. Тот выразил готовность и в дальнейшем поддерживать города, страдающие от российской агрессии.

«После поездки (в Украину — ред.) я попросил представителей городской власти Турина загрузить на телефоны приложение с объявлением сигнала о воздушных тревогах. Я объяснил, что во время угроз всё должно остановиться, и люди должны идти в укрытие, чтобы защитить свои жизни. Моей целью было донести до европейского сообщества, что переживают украинцы ежедневно. Я очень рад, что на сегодняшней конференции собралось столько людей. Это свидетельствует о большом внимании к Украине. Здесь мы можем поделиться идеями по восстановлению городов и закрепить сотрудничество наших муниципалитетов, в том числе и с Харьковом», — отметил Ло Руссо.