Терехов в Риме договорился о передаче автобусов Харькову
Харьков получит десять автобусов из итальянского города Турин. Договор об их передаче приняли 10 июля в ходе встречи мэра Игоря Терехова с директором туринского муниципального транспортного предприятия «Gruppo Torinese Trasporti» Сальваторе Гаудиелло в рамках Конференции по восстановлению Украины в Риме.
Эта помощь стала результатом договоренностей, достигнутых в ходе поездки Терехова в Италию в марте этого года, информирует пресс-служба городского совета.
«Я очень благодарен за наше сотрудничество с Турином и надеюсь, что в дальнейшем мы будем его развивать. Мы хотим вместе создавать новые масштабные инфраструктурные проекты. Поэтому призываем предпринимателей присоединяться к этой работе и посещать Харьков, чтобы самим увидеть, как живет город», — подчеркнул Терехов.
Гаудиелло рассказал о стремлении и в дальнейшем поддерживать Харьков, а также выразил заинтересованность лично посетить город.
В рамках Конференции по восстановлению Украины Терехов также встретился с мэром Турина Стефано Ло Руссо. Тот выразил готовность и в дальнейшем поддерживать города, страдающие от российской агрессии.
«После поездки (в Украину — ред.) я попросил представителей городской власти Турина загрузить на телефоны приложение с объявлением сигнала о воздушных тревогах. Я объяснил, что во время угроз всё должно остановиться, и люди должны идти в укрытие, чтобы защитить свои жизни. Моей целью было донести до европейского сообщества, что переживают украинцы ежедневно. Я очень рад, что на сегодняшней конференции собралось столько людей. Это свидетельствует о большом внимании к Украине. Здесь мы можем поделиться идеями по восстановлению городов и закрепить сотрудничество наших муниципалитетов, в том числе и с Харьковом», — отметил Ло Руссо.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: автобусы, допомога, Игорь Терехов, Италия, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков получит десять автобусов из итальянского города Турин.".