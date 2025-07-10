Live
  • Чт 10.07.2025
  • Харьков  +35°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.84

Терехов в Риме договорился о передаче автобусов Харькову

Транспорт 18:30   10.07.2025
Елена Нагорная
Терехов в Риме договорился о передаче автобусов Харькову Фото: Харьковский горсовет

Харьков получит десять автобусов из итальянского города Турин. Договор об их передаче приняли 10 июля в ходе встречи мэра Игоря Терехова с директором туринского муниципального транспортного предприятия «Gruppo Torinese Trasporti» Сальваторе Гаудиелло в рамках Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Эта помощь стала результатом договоренностей, достигнутых в ходе поездки Терехова в Италию в марте этого года, информирует пресс-служба городского совета. 

 «Я очень благодарен за наше сотрудничество с Турином и надеюсь, что в дальнейшем мы будем его развивать. Мы хотим вместе создавать новые масштабные инфраструктурные проекты. Поэтому призываем предпринимателей присоединяться к этой работе и посещать Харьков, чтобы самим увидеть, как живет город», — подчеркнул Терехов.

Гаудиелло рассказал о стремлении и в дальнейшем поддерживать Харьков, а также выразил заинтересованность лично посетить город.

В рамках Конференции по восстановлению Украины Терехов также встретился с мэром Турина Стефано Ло Руссо. Тот выразил готовность и в дальнейшем поддерживать города, страдающие от российской агрессии.

Мэр Харькова Игорь Терехов на Конференции по восстановлению Украины в Ри
Фото: Харьковский горсовет

«После поездки (в Украину — ред.) я попросил представителей городской власти Турина загрузить на телефоны приложение с объявлением сигнала о воздушных тревогах. Я объяснил, что во время угроз всё должно остановиться, и люди должны идти в укрытие, чтобы защитить свои жизни. Моей целью было донести до европейского сообщества, что переживают украинцы ежедневно. Я очень рад, что на сегодняшней конференции собралось столько людей. Это свидетельствует о большом внимании к Украине. Здесь мы можем поделиться идеями по восстановлению городов и закрепить сотрудничество наших муниципалитетов, в том числе и с Харьковом», — отметил Ло Руссо.

Читайте также: Модернизация и развитие Харьковских теплосетей: что подписали в Риме

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
10.07.2025, 14:20
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
09.07.2025, 11:15
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
09.07.2025, 15:37
Поддельные акцизы для всей Украины печатал экс-правоохранитель под Харьковом
Поддельные акцизы для всей Украины печатал экс-правоохранитель под Харьковом
10.07.2025, 17:36
Научный квартал на «Барабашово» презентовал Терехов в Риме (фото)
Научный квартал на «Барабашово» презентовал Терехов в Риме (фото)
09.07.2025, 22:01
Стратегию умного города создают для Харькова: кто этим занимается и зачем
Стратегию умного города создают для Харькова: кто этим занимается и зачем
10.07.2025, 19:34

Новости по теме:

16:17
По Харькову будут ездить автобусы из Италии: Терехов сообщил подробности
19:18
Литовские автобусы скоро приедут в Харьков: как они выглядят (фото)
09:49
Стрельба по автобусам в Харькове: делом занялись копы, разыскивают хулиганов
11:00
В Харькове до 9 октября перекроют ул. Дмитриевскую: автобусы поменяют маршруты
12:07
В четверг в Харькове перекроют улицу: автобусы изменят маршруты

Вы читали новость: «Терехов в Риме договорился о передаче автобусов Харькову»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков получит десять автобусов из итальянского города Турин.".