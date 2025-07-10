Терехов у Римі домовився про передачу автобусів Харкову
Харків отримає десять автобусів з італійського міста Турин. Договір про їхню передачу ухвалили 10 липня під час зустрічі мера Ігоря Терехова з директором туринського муніципального транспортного підприємства «Gruppo Torinese Trasporti» Сальваторе Гаудіелло в рамках Конференції з відновлення України в Римі.
Ця допомога стала результатом домовленостей, досягнутих під час поїздки Терехова до Італії у березні цього року, повідомляє пресслужба міської ради.
«Я дуже вдячний за нашу співпрацю з Турином і сподіваюся, що надалі ми будемо розвивати співробітництво. Ми хочемо разом створювати нові масштабні інфраструктурні проєкти. Тому закликаємо підприємців долучатися до цієї роботи та відвідувати Харків, щоб на власні очі побачити, як живе місто», — наголосив Терехов.
Гаудіелло розповів про прагнення і надалі підтримувати Харків, а також висловив зацікавленість особисто відвідати місто.
У межах Конференції з відновлення України Терехов також зустрівся з мером Турина Стефано Ло Руссо. Той висловив готовність і надалі підтримувати міста, які потерпають від російської агресії.
«Після поїздки (в Україну – ред.) я попросив представників міської влади Турина завантажити на телефони додаток з оголошенням сигналу про повітряні тривоги. Я пояснив, що під час загроз усе має зупинитися, і люди повинні йти в укриття, щоб захистити своє життя. Моєю метою було донести до європейської спільноти, що переживають українці щодня. Я дуже радий, що на сьогоднішній конференції зібралося стільки людей. Це свідчить про неабияку увагу до України. Тут ми можемо поділитися ідеями з відновлення міст і закріпити глибоку співпрацю наших муніципалітетів, зокрема і з Харковом», – зазначив Ло Руссо.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: Ігор Терехов, автобусы, допомога, Италия, транспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків отримає десять автобусів з італійського міста Турин.".