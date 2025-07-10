Модернізація та розвиток Харківських тепломереж: що підписали у Римі

Тристоронню угоду про співпрацю між ЮНЕП (програма ООН з навколишнього середовища), Харківською міською радою та КП «ХТМ» підписали 9 липня в Римі у межах заходу «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery».

Як пояснили у Харківській міськраді, ЮНЕП має підготувати комплексну Дорожню карту для модернізації та сталого розвитку КП «Харківські теплові мережі».

«У церемонії взяли участь міський голова Ігор Терехов, генеральний директор КП «ХТМ» Василь Скопенко та Регіональний директор ЮНЕП в Європі Арнольд Крайльхубер. ЮНЕП підготує оцінку соціального та екологічного впливу майбутніх ініціатив, допоможе у розробці дорожньої карти та проведе попередні техніко-економічні дослідження для проєктів з високим потенціалом у сфері енергетики», – повідомили у мерії.

Зазначається, що дорожня карта допоможе реалізувати проєкт «енергетичний острів» включно з впровадженням основних рішень, запуском інфраструктурних об’єктів та залученням нових інвестицій.