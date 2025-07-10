Трубопроводи для Харкова закупить Японське агентство (JICA)
Про подальшу підтримку Харкова розповів старший директор офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Хібіно Такаші на заході «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery».
Він нагадав, що раніше вже передавали місту техніку для усунення завалів внаслідок обстрілів, обладнання для очищення води, а також мінібуси для транспортування.
Наразі ж агентство працює над закупівлею трубопроводів для Харкова.
“На сьогоднішньому заході я побачив, як Харків виглядає до відновлення зруйнованих об’єктів і після. Я дуже вражений роботою міських служб і всіх харків’ян. Окремо хочу висловити слова поваги міській раді Харкова та особисто міському голові Ігорю Терехову. Ситуація в місті дуже важка, і ми бачимо, як влада докладає надзусиль, щоб створювати для людей належні умови життя”, – підкреслив Хібіно Такаші.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 12:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про подальшу підтримку Харкова розповів старший директор офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Хібіно Такаші.".