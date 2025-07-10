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Трубопроводы для Харькова закупит Японское агентство (JICA)

Мир 12:00   10.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Трубопроводы для Харькова закупит Японское агентство (JICA) Фото: Василий Голосный

О дальнейшей поддержке Харькова рассказал старший директор офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Хибино Такаши на мероприятии «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery».

Он напомнил, что ранее уже передавали городу технику для устранения завалов в результате обстрелов, оборудование для очистки воды, а также мини-бусы для транспортировки.

Сейчас же агентство работает над закупкой трубопроводов для Харькова.

«На сегодняшнем мероприятии я увидел, как Харьков выглядит до восстановления разрушенных объектов и после. Я очень впечатлен работой городских служб и всех харьковчан. Отдельно хочу выразить слова уважения городскому совету Харькова и лично городскому голове Игорю Терехову. Ситуация в городе очень тяжелая, и мы видим, как власть прилагает сверхусилия, чтобы создать для людей надлежащие условия жизни», – подчеркнул Хибино Такаши.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 12:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О дальнейшей поддержке Харькова рассказал старший директор офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Хибино Такаши.".