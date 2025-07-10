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Презентовали новую транспортную стратегию для Харькова – подробности

Общество 09:30   10.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Презентовали новую транспортную стратегию для Харькова – подробности Фото: ХГС

Стратегию презентовали  в рамках мероприятия «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery». Его организовали при поддержке Германии и Европейской экономической комиссии ООН.

Подробности проекта представила руководитель инициатив по восстановлению и реконструкции Украины Министерства транспорта Великобритании Рэйчел Викс.

«Это флагманский проект, который позволяет реализовать амбиции правительства Великобритании, – начать именно с Харькова. Города, который так страдает от вражеских атак, и помочь ему восстановиться», – акцентировала Рэйчел Викс.

Она отметила: новая транспортная стратегия должна быть гибкой и соответствовать реальным потребностям города. Поєтому планируют не только восстановить разрушенное, но и создать новое. Таким образом новая система движения должна быть удобной и комфортной. Кроме того, в городе должны курсировать разные виды транспорта, отметили на мероприятии.

Разработкой стратегии занимаются международные эксперты. Они не только консультируют специалистов в ходе ее создания, но и дают свою профессиональную оценку, акцентировали в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 09:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стратегию презентовали  в рамках мероприятия «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery». Его организовали при поддержке Германии и Европейской экономической комиссии ООН.".