Презентували нову транспортну стратегію для Харкова – подробиці

Стратегію презентували в межах заходу «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery». Його організували за підтримки Німеччини та Європейської економічної комісії ООН.

Подробиці проєкту представила керівниця ініціатив щодо відновлення та реконструкції України Міністерства транспорту Великобританії Рейчел Вікс.

“Це флагманський проєкт, який дає змогу реалізувати амбіції уряду Великої Британії, – розпочати саме з Харкова, міста, яке так страждає від ворожих атак, і допомогти йому відновитися”, – наголосила Рейчел Вікс.

Вона зазначила: нова транспортна стратегія має бути гнучкою та відповідати реальним потребам міста. Тому планують не лише відновити зруйноване, а й створити нове. Таким чином нова система руху має бути зручною та комфортною. Крім того, у місті будуть курсувати різні види транспорту, зазначили на заході.

Розробку стратегії займають міжнародні експерти. Вони не лише консультують спеціалістів під час її створення, а й дають свою професійну оцінку, наголосили в мерії.