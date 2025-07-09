Харків отримає грантів на 25 мільйонів євро: Терехов повідомив, як витратять
Мер Харкова Ігор Терехов за підсумками конференції “Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery”, яка пройшла в Римі, розповів про підтверджену грантову підтримку для міста в розмірі 25 млн євро.
“Ми отримали новий ресурс для відновлення. Це не подарунок. Це крок за кроком виборена довіра до Харкова, до його людей, до нашої сили триматися й будувати далі – навіть під обстрілами. 25 мільйонів євро підуть туди, де їх чекають найбільше. На модернізацію критичної інфраструктури. На відновлення і модернізацію водопостачання та водовідведення. На тепломережі, щоб кожна квартира цієї зими була з теплом. Щоб кожен будинок знав: про нього подбали“, – повідомив Терехов.
Він наголосив, що за цією підтримкою – місяці кропіткої роботи.
“Я дякую всім, хто вірить у Харків і допомагає нам: UNICEF, UNEP, UNOPS, ПРООН, JICA, Energy Community Secretariat, урядам Великої Британії, Німеччини, Франції, ЄБРР, ЄІБ, Світовому банку, Європейській економічній комісії ООН. Ми разом закладаємо модель відбудови, яка змінить не лише Харків, а й всю Україну”, – написав міський голова Харкова.
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Він також повідомив, що в Римі презентували один із флагманських проєктів нової концепції Генплану Харкова від Фонду Нормана Фостера.
“Проєкт уже готовий до реалізації. І це лише початок. Харків відбудовується не хаотично. Ми маємо чітке бачення. Ми змінюємо підходи до управління містом, модернізуємо структури, впроваджуємо нові стандарти. І головне – ми це робимо, попри щоденні атаки ворога“, – наголосив мер.
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- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: відновлення, гранты, гроші, допомога, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 20:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов за підсумками конференції “Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery” розповів про підтверджену грантову підтримку для міста в розмірі 25 млн євро".