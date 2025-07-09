Перший підземний дитсадок: Терехов у Римі обговорив перспективи будівництва
Перспективи подальшої співпраці мер Ігор Терехов обговорив із Надзвичайним та Повноважним Послом Тайваню в Польщі Джеффом Юй-Цзян Лю у межах свого відрядження до Риму, передають у пресслужбі міськради.
Офіс Джеффа Юй-Цзян Лю координує основну частину гуманітарної та інституційної підтримки України.
Міський голова зазначив: завдяки виділеним раніше двом мільйонам доларів від Тайваню вдалося побудувати підземну школу в Новобаварському районі. Однак тепер у місті планують звести ще й перший підземний дитячий садок. І для цього також потрібна підтримка партнерів.
Тоді як Джефф Юй-Цзян Лю запевнив: готові й надалі підтримувати Україну, а також допомогти із повоєнним відновленням Харкова.
“З перших днів війни ми активно допомагали: передавали гуманітарну допомогу напряму людям, муніципалітетам, а також через європейські країни – Польщу, Чехію, Литву. Я дуже радий, що підтримка всюди була вчасною і справді потрібною. І хоча я посол у Польщі, наш офіс повністю відповідає за співпрацю з Україною. Ми вже готові активно долучатися до її відновлення. І так, ми не можемо обирати сусідів, на жаль, але можемо обирати партнерів”, – сказав Джефф Юй-Цзян Лю.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 09:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перспективи подальшої співпраці мер Ігор Терехов обговорив із Надзвичайним та Повноважним Послом Тайваню в Польщі Джеффом Юй-Цзян Лю у межах свого відрядження до Риму.".