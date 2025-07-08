Квітковими килимами в центрі Харкова похвалилися комунальники (відео)
Співробітники СКП «Харківзеленбуд» показали результати своєї роботи – різнобарвні клумби, які вони раніше створили у саду Шевченка.
Відео комунальники опублікували на своїй фейсбук-сторінці.
“Квіткові килими в саду Шевченка щороку надихають, тішать харків’ян. Вони – кропітка робота багатьох фахівців – майстрів теплиць, ландшафтних дизайнерів, озеленювачів. Все для того, аби подарувати вам наснаги та позитивного настрою!” – коментують на підприємстві.
Відео: СКП «Харківзеленбуд»
Як повідомлялося, у теплицях, де вирощують квіти для харківських клумб, цього року повністю відмовилися від петуній і зробили упор на віоли. Ці рослини бувають і однорічні, і багаторічні. У березні в СКП «Харківзеленбуд» коментували, що максимально скоротили витрати на вирощування всіх квітів, адже практично не закуповують насіння і восени збирають його самі. Частину рослин також розмножують власноруч методом живцювання. Сучасні ландшафтні тренди «зеленбудівці» також не відкидають і обіцяли створити у місті композиції із багаторічників. Загалом цього року у Харкові планували висадити близько мільйона квітів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: клумбы, новини Харкова, СКП "Харьковзеленстрой", цветы;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СКП «Харківзеленбуд» показали результати своєї роботи – різнобарвні клумби, які вони раніше створили у саду Шевченка.".