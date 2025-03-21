Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹

У теплицях, де вирощують квіти для харківських клумб, цьогоріч повністю відмовилися від петуній та зробили упор на віоли. Ці рослини бувають і однорічні, і багаторічні. Як запевнили МГ «Об’єктив» у СКП «Харківзеленбуд», зараз вони максимально скоротили витрати на вирощування всіх квітів, адже практично не закуповують насіння і восени збирають його самі. Частину рослин також розмножують власноруч методом живцювання. Сучасні ландшафтні тренди “зеленбудівці” також не відкидають і обіцяють створити у місті композиції із багаторічників. Загалом цьогоріч у Харкові планують висадити близько мільйона квітів.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Ми цього року відмовились повністю від петуній, бо всі до них звикли. Ми хочемо спробувати якісь інші рослини. Цьогорічний наш упор – це віола, георгіна, цинія.

Основна рослина, яка незабаром прикрашатиме квітники Харкова, — це фіалка або віола. У теплицях “Зеленбуду” їх уже є близько сотні тисяч.

Марина Мірошниченко, майстриня дільниці з вирощування квіткової продукції СКП «Харківзеленбуд»

Це вже готова продукція, яка готова до висадки у місті. Це жовта віола, а це блакитна. З них буде складено прапор України. Загалом це багаторічна рослина, яка витримує температуру до -30 градусів. І з якої можна зняти насіння. У нас на клумбах подекуди її залишають, подекуди прибирають.

На підприємстві запевняють: зараз майже не купують насіння, а восени збирають його самі з вирощених власноруч квітів. Тобто це такий колообіг, щоб мінімізувати витрати. Найскладнішою називають бегонію – повний цикл її вирощування сягає восьми місяців.

Світлана, квітникарка СКП «Харківзеленбуд»

Насіння дуже дрібне. Зростає бегонія дуже довго, зате потім тішить усіх.

Ще один спосіб збільшити кількість рослин – живцювання. Таким чином можна розмножувати альтернантеру, традесканцію, колеус та багато інших квітів.

Інна, квітникарка СКП «Харківзеленбуд»

Кожен живець, навіть маленький листочок, якщо підходить земля та інші умови, він може спокійно прижитися і з нього буде така ж рослинка. Якщо зовсім приблизно, то з 500 рослин за місяць можна зробити за сприятливих умов 3 тисячі.

Тобто, зазначає речник підприємства, у собівартості квітів переважає робота фахівців.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Ми зберегли максимум нашого колективу. Зараз працює більше ніж половина нашого колективу. Крім того, в нас зараз воює близько 50 людей. Говорити про те, що гроші потрібні на оборону, це розуміло і потрібно. Але якщо цього не буде навколо, то що бачитимуть наші діти, що бачитимемо ми? Це про емоційний стан, про розраду, про психологічне розвантаження.

Періодично у Харкові виникає дискусія – чи доцільно знову і знову щороку висаджувати однорічні квіти, чи варто перейти на багаторічні рослини. Їх посадив один раз – а далі лише догляд.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Є взагалі така тенденція у світі в ландшафтному проєктуванні – використання багаторічників, які відтворюють фактично дику природу. Ми спробуємо такі оази зробити в місті цьогоріч. Це різного роду трав’янисті рослини, які імітують лугові простори. Що стосується хвойних рослин, то в нас є ялівці, модрини, туї. Але їм ми надто багато уваги не приділяємо, тому що, по-перше, це досить вередливі рослини в плані розмножування, а закуповувати їх – це затратно. Цього року ми плануємо зосередитися на декоративних та багаторічних квітах більшою мірою, принаймні почати їх розмножувати, висаджувати для того, щоб оптимізувати наші затрати.

Тюльпани “Зеленбуд” не закуповує, говорить Кравченко. У листопаді працівники підприємства висадили свою частину подарунка місту від Нідерландів – 40 тисяч цибулин.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Сподіваюся, що ці цибулинки ми зможемо розмножити й зробити ще більше клумб із подарованими тюльпанами з Голландії.

Дизайн квітників зараз на завершальному етапі узгодження. Від візерунків із рослин не відмовлятимуться.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

У місті, зазвичай, роблять як раз полотна з квітів. Це не тільки в нас, а й взагалі по світу. Я вважаю, що зелене оздоблення має бути різноманітним. І парадні, палацові якісь квітники, але має бути і дика природа.

Висаджувати рослини почнуть у квітні, якщо дозволить погода та безпекова ситуація. Як і в попередні роки, буде така собі квітникова децентралізація – клумби розіб’ють і в центрі, і в районах.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Мільйон квітів – це менше, ніж зазвичай до війни ми випускали продукції.

Частина тепличного комплексу була розтрощена внаслідок влучань на початку повномасштабної війни, нині відновлювати її не на часі.

Андрій Кравченко, речник СКП “Харківзеленбуд”

Але після війни ми повернемося до цього питання. До речі, як мені кажуть, за радянських часів “Харківзеленбуд” реалізовував свою продукцію населенню. Можливо, ми до цього повернемося. Але зараз зарано про це говорити.