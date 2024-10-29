72 тисячі нідерландських тюльпанів прикрасять Харків навесні (фото)

Харків отримав майже 72 тисячі цибулин нідерландських тюльпанів. Їх розподілили між комунальними підприємствами, які доглядають за квітниками міста.

«Ця яскрава ініціатива — гуманітарний жест підтримки від Нідерландсько-Української торгової палати (NUCC) за сприяння Українського нідерландського фестивалю тюльпанів. У своєму зверненні меценати зазначили, що прагнуть подарувати харків’янам відчуття підтримки та надії в ці складні часи», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».

Наразі комунальники вже готують свою частину посівного матеріалу до висадки. Тюльпани планують розсадити на клумбах по всьому місту, зокрема й у віддалених районах.