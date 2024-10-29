72 тисячі нідерландських тюльпанів прикрасять Харків навесні (фото)
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
Харків отримав майже 72 тисячі цибулин нідерландських тюльпанів. Їх розподілили між комунальними підприємствами, які доглядають за квітниками міста.
«Ця яскрава ініціатива — гуманітарний жест підтримки від Нідерландсько-Української торгової палати (NUCC) за сприяння Українського нідерландського фестивалю тюльпанів. У своєму зверненні меценати зазначили, що прагнуть подарувати харків’янам відчуття підтримки та надії в ці складні часи», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».
Наразі комунальники вже готують свою частину посівного матеріалу до висадки. Тюльпани планують розсадити на клумбах по всьому місту, зокрема й у віддалених районах.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: клумбы, коммунальщики, луковицы, тюльпаны, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків отримав майже 72 тисячі цибулин нідерландських тюльпанів. Їх розподілили між комунальними підприємствами, які доглядають за квітниками міста.".