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72 тисячі нідерландських тюльпанів прикрасять Харків навесні (фото)

Суспільство 14:18   29.10.2024
Вікторія Яковенко
72 тисячі нідерландських тюльпанів прикрасять Харків навесні (фото) Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Харків отримав майже 72 тисячі цибулин нідерландських тюльпанів. Їх розподілили між комунальними підприємствами, які доглядають за квітниками міста.

«Ця яскрава ініціатива — гуманітарний жест підтримки від Нідерландсько-Української торгової палати (NUCC) за сприяння Українського нідерландського фестивалю тюльпанів. У своєму зверненні меценати зазначили, що прагнуть подарувати харків’янам відчуття підтримки та надії в ці складні часи», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».

Наразі комунальники вже готують свою частину посівного матеріалу до висадки. Тюльпани планують розсадити на клумбах по всьому місту, зокрема й у віддалених районах.

тюльпаны для Харькова
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
тюльпаны для Харькова
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
тюльпаны для Харькова
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
тюльпаны для Харькова
Фото: СКП «Харківзеленбуд»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків отримав майже 72 тисячі цибулин нідерландських тюльпанів. Їх розподілили між комунальними підприємствами, які доглядають за квітниками міста.".