Live
  • Пт 25.10.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.54

Сад Шевченка у Харкові готують до зими: комунальники розбирають клумби (фото)

Суспільство 14:21   25.10.2024
Вікторія Яковенко
Сад Шевченка у Харкові готують до зими: комунальники розбирають клумби (фото) Фото: СКП «Харківзеленбуд»

До холодів комунальники почали готувати сад ім. Шевченка у Харкові.

«Фахівці поступово розбирають стаціонарні та пересувні клумби: вже прибрали колеус, а от такі квіти, як пеларгонія, поки що залишили. З наближенням холодів однорічні квіти втрачають свою привабливість і сили до подальшого життя», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».

Багаторічні ж рослини залишать на зимівлю в різних умовах: ті, що потребують тепла, переселять до теплиць, а морозостійкі — будуть в парку до весни, додали комунальники.

«В теплицях багаторічники розмножать, аби зекономити кошти та створити нові квітники наступного сезону», – додали у КП.

Сад Шевченко в Харькове готовят к зиме
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
Сад Шевченко готовят к зиме
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
сад Шевченко готовят к зиме
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
сад Шевченко готовят к зиме
Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Читайте також: Фонтани у Харкові готують до зими: залишилось законсервувати 2 локації (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Коли на Харківщині можуть відключати світло: енергетики підготували графік
Коли на Харківщині можуть відключати світло: енергетики підготували графік
25.10.2024, 14:34
У Харкові чули вибухи, Синєгубов розповів, куди вдарили росіяни
У Харкові чули вибухи, Синєгубов розповів, куди вдарили росіяни
24.10.2024, 21:35
Сад Шевченка у Харкові готують до зими: комунальники розбирають клумби (фото)
Сад Шевченка у Харкові готують до зими: комунальники розбирають клумби (фото)
25.10.2024, 14:21
Картопля по 40 грн? Що буде з цінами на овочі та олію в Харкові (відео)
Картопля по 40 грн? Що буде з цінами на овочі та олію в Харкові (відео)
25.10.2024, 08:20
Пів сотні КАБів скинув ворог на Харківщину за добу: «це антирекорд» – Тимошко
Пів сотні КАБів скинув ворог на Харківщину за добу: «це антирекорд» – Тимошко
25.10.2024, 13:47
«Робили це тихо»: на що прокурори Харківщини витрачають свої мільйонні пенсії
«Робили це тихо»: на що прокурори Харківщини витрачають свої мільйонні пенсії
25.10.2024, 11:28

Новини за темою:

15:43
Синєгубов радить жителям Харківщини зробити своє житло автономним до зими
17:26
Зима на Харківщині потеплішала на 1,7 градуса – кліматолог
14:05
Терехов вважає, що ця зима у Харкові буде найважчою
15:37
Фонтани у Харкові готують до зими: залишилось законсервувати 2 локації (фото)
16:41
У Харкові почали відключати фонтани – мерія (фото)

Ви читали новину: «Сад Шевченка у Харкові готують до зими: комунальники розбирають клумби (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До холодів комунальники почали готувати сад ім. Шевченка у Харкові.".