Сад Шевченка у Харкові готують до зими: комунальники розбирають клумби (фото)
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
До холодів комунальники почали готувати сад ім. Шевченка у Харкові.
«Фахівці поступово розбирають стаціонарні та пересувні клумби: вже прибрали колеус, а от такі квіти, як пеларгонія, поки що залишили. З наближенням холодів однорічні квіти втрачають свою привабливість і сили до подальшого життя», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».
Багаторічні ж рослини залишать на зимівлю в різних умовах: ті, що потребують тепла, переселять до теплиць, а морозостійкі — будуть в парку до весни, додали комунальники.
«В теплицях багаторічники розмножать, аби зекономити кошти та створити нові квітники наступного сезону», – додали у КП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, коммунальщики, САД, Харків, цветы, Шевченко;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До холодів комунальники почали готувати сад ім. Шевченка у Харкові.".