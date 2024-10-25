Сад Шевченка у Харкові готують до зими: комунальники розбирають клумби (фото)

До холодів комунальники почали готувати сад ім. Шевченка у Харкові.

«Фахівці поступово розбирають стаціонарні та пересувні клумби: вже прибрали колеус, а от такі квіти, як пеларгонія, поки що залишили. З наближенням холодів однорічні квіти втрачають свою привабливість і сили до подальшого життя», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».

Багаторічні ж рослини залишать на зимівлю в різних умовах: ті, що потребують тепла, переселять до теплиць, а морозостійкі — будуть в парку до весни, додали комунальники.

«В теплицях багаторічники розмножать, аби зекономити кошти та створити нові квітники наступного сезону», – додали у КП.