Сад Шевченко в Харькове готовят к зиме: коммунальщики разбирают клумбы (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
К холодам коммунальщики начали готовить сад им. Шевченка в Харькове.
«Специалисты постепенно разбирают стационарные и передвижные клумбы: уже убрали колеус, а вот такие цветы, как пеларгония, пока оставили. С приближением холодов однолетние цветы теряют свою привлекательность и силы к дальнейшей жизни», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».
Многолетние же растения оставят на зимовку в разных условиях: те, которые нуждаются в тепле — переселят в теплицы, а морозостойкие — будут в парке до весны, добавили коммунальщики.
«В теплицах многолетники размножат, чтобы сэкономить средства и создать новые цветники следующего сезона», — добавили в КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зима, коммунальщики, САД, Харьков, цветы, Шевченко;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К холодам коммунальщики начали готовить сад им. Шевченка в Харькове.".