Сад Шевченко в Харькове готовят к зиме: коммунальщики разбирают клумбы (фото)

К холодам коммунальщики начали готовить сад им. Шевченка в Харькове.

«Специалисты постепенно разбирают стационарные и передвижные клумбы: уже убрали колеус, а вот такие цветы, как пеларгония, пока оставили. С приближением холодов однолетние цветы теряют свою привлекательность и силы к дальнейшей жизни», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Многолетние же растения оставят на зимовку в разных условиях: те, которые нуждаются в тепле — переселят в теплицы, а морозостойкие — будут в парке до весны, добавили коммунальщики.

«В теплицах многолетники размножат, чтобы сэкономить средства и создать новые цветники следующего сезона», — добавили в КП.