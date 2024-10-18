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Фонтаны в Харькове готовят к зиме: осталось законсервировать 2 локации (фото)

Общество 15:37   18.10.2024
Виктория Яковенко
Фонтаны в Харькове готовят к зиме: осталось законсервировать 2 локации (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Харькове коммунальщики продолжают готовить городские фонтаны к зиме. Сегодня, 18 октября, взялись за Олимпийский фонтан у Дворца спорта.

«Спустили воду, почистили чашу, демонтировали светильники, форсунки и электронасосы – все, чтобы фонтан ушел на «зимние каникулы». Дорогое оборудование вернем весной, когда город снова проснется для сезона фонтанов», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики отметили, что идут по графику и успевают до холодов. Сейчас осталось законсервировать только Сухой фонтан и озеро в саду им. Шевченко.

фонтаны в Харькове готовят к зиме
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
фонтаны в Харькове готовят к зиме
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
фонтаны в Харькове готовят к зиме
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики продолжают готовить городские фонтаны к зиме. Сегодня, 18 октября, взялись за Олимпийский фонтан у Дворца спорта.".