Фонтаны в Харькове готовят к зиме: осталось законсервировать 2 локации (фото)

В Харькове коммунальщики продолжают готовить городские фонтаны к зиме. Сегодня, 18 октября, взялись за Олимпийский фонтан у Дворца спорта.

«Спустили воду, почистили чашу, демонтировали светильники, форсунки и электронасосы – все, чтобы фонтан ушел на «зимние каникулы». Дорогое оборудование вернем весной, когда город снова проснется для сезона фонтанов», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики отметили, что идут по графику и успевают до холодов. Сейчас осталось законсервировать только Сухой фонтан и озеро в саду им. Шевченко.