В Харькове начали отключать фонтаны – мэрия (фото)

Коммунальщики продолжают готовить Харьков к зиме. В городе начали отключать фонтаны, сообщили в Харьковском горсовете.

В частности, работники СКП «Харьковзеленстрой» завершили готовить к зиме один из главных фонтанов города – Зеркальную струю.

«Наши мастера полностью спустили воду, вымыли чашу, разделали бортики специальным раствором и продули трубы. Кроме того, демонтировали электронасосы, форсунки и светильники. Предстоит консервация еще семи фонтанов», — отметили в КП.