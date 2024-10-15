В Харькове начали отключать фонтаны – мэрия (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики продолжают готовить Харьков к зиме. В городе начали отключать фонтаны, сообщили в Харьковском горсовете.
В частности, работники СКП «Харьковзеленстрой» завершили готовить к зиме один из главных фонтанов города – Зеркальную струю.
«Наши мастера полностью спустили воду, вымыли чашу, разделали бортики специальным раствором и продули трубы. Кроме того, демонтировали электронасосы, форсунки и светильники. Предстоит консервация еще семи фонтанов», — отметили в КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зеркальная струя, зима, міськрада, мэрия, фонтан, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 16:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продолжают готовить Харьков к зиме. В городе начали отключать фонтаны, сообщили в Харьковском горсовете.".