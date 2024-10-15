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В Харькове начали отключать фонтаны – мэрия (фото)

Общество 16:41   15.10.2024
Виктория Яковенко
В Харькове начали отключать фонтаны – мэрия (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики продолжают готовить Харьков к зиме. В городе начали отключать фонтаны, сообщили в Харьковском горсовете.

В частности, работники СКП «Харьковзеленстрой» завершили готовить к зиме один из главных фонтанов города – Зеркальную струю.

«Наши мастера полностью спустили воду, вымыли чашу, разделали бортики специальным раствором и продули трубы. Кроме того, демонтировали электронасосы, форсунки и светильники. Предстоит консервация еще семи фонтанов», — отметили в КП.

фонтан Харьков
Фото: Харьковский горсовет
фонтан Харьков
Фото: Харьковский горсовет
фонтан Харьков
Фото: Харьковский горсовет
фонтан Харьков
Фото: Харьковский горсовет
фонтан Харьков
Фото: Харьковский горсовет
фонтан Харьков
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 16:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продолжают готовить Харьков к зиме. В городе начали отключать фонтаны, сообщили в Харьковском горсовете.".