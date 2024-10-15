Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьковская область готова к отопительному сезону. Однако, по его мнению, батареи у жителей нагреются через пол месяца.

«Первое направление – это элементарная экономия газа по нашему государству. В прошлом году мы начинали отопительный сезон не раньше 1 ноября. Это касается населения, не касается соцсферы, медучреждений. Школы и детские садики у нас вне скобок. В первую очередь это заведения соцнаправления, медицинская отрасль, здесь мы начинаем отопительный сезон в зависимости от непосредственно погодных условий. Для населения будет принято отдельное решение о начале отопительного сезона. Мы прогнозируем, что это будет не раньше 1 ноября», — сказал Синегубов в комментарии «Думке».

Усложнить ситуацию с отопительным сезоном могут вражеские обстрелы, не прекращающиеся по территории области и Харькова, добавил Синегубов.