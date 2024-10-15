Не раніше 1 листопада – у ХОВА сказали, коли на Харківщині увімкнуть опалення

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харківська область наразі готова до опалювального сезону. Однак, на його думку, батареї у жителів нагріються через пів місяця.

«Перший напрямок – це елементарна економія газу по нашій державі. Минулого року ми починали опалювальний сезон не раніше 1 листопада. Це стосується населення, не стосується соцсфери, медзакладів. Школи і дитячі садочки у нас поза дужками. У першу чергу – це заклади соцнапрямку, медична галузь, тут ми розпочинаємо опалювальний сезон в залежності від безпосередньо погодних умов. Для населення буде ухвалене окреме рішення щодо початку опалювального сезону. Ми прогнозуємо, що це буде не раніше 1 листопада», – сказав Синєгубов у коментарі «Думці».

Ускладнити ситуацію із опалювальним сезоном можуть ворожі обстріли, які не припиняються по території області та Харкова, додав Синєгубов.