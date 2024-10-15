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Не раніше 1 листопада – у ХОВА сказали, коли на Харківщині увімкнуть опалення

Суспільство 15:34   15.10.2024
Вікторія Яковенко
Не раніше 1 листопада – у ХОВА сказали, коли на Харківщині увімкнуть опалення Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харківська область наразі готова до опалювального сезону. Однак, на його думку, батареї у жителів нагріються через пів місяця.

«Перший напрямок – це елементарна економія газу по нашій державі. Минулого року ми починали опалювальний сезон не раніше 1 листопада. Це стосується населення, не стосується соцсфери, медзакладів. Школи і дитячі садочки у нас поза дужками. У першу чергу – це заклади соцнапрямку, медична галузь, тут ми розпочинаємо опалювальний сезон в залежності від безпосередньо погодних умов. Для населення буде ухвалене окреме рішення щодо початку опалювального сезону. Ми прогнозуємо, що це буде не раніше 1 листопада», – сказав Синєгубов у коментарі «Думці».

Ускладнити ситуацію із опалювальним сезоном можуть ворожі обстріли, які не припиняються по території області та Харкова, додав Синєгубов.

Читайте також: Терехов пояснив, від чого залежить старт опалювального сезону в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Не раніше 1 листопада – у ХОВА сказали, коли на Харківщині увімкнуть опалення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харківська область наразі готова до опалювального сезону. Однак, на його думку, батареї у жителів нагріються через пів місяця.".