Не раніше 1 листопада – у ХОВА сказали, коли на Харківщині увімкнуть опалення
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харківська область наразі готова до опалювального сезону. Однак, на його думку, батареї у жителів нагріються через пів місяця.
«Перший напрямок – це елементарна економія газу по нашій державі. Минулого року ми починали опалювальний сезон не раніше 1 листопада. Це стосується населення, не стосується соцсфери, медзакладів. Школи і дитячі садочки у нас поза дужками. У першу чергу – це заклади соцнапрямку, медична галузь, тут ми розпочинаємо опалювальний сезон в залежності від безпосередньо погодних умов. Для населення буде ухвалене окреме рішення щодо початку опалювального сезону. Ми прогнозуємо, що це буде не раніше 1 листопада», – сказав Синєгубов у коментарі «Думці».
Ускладнити ситуацію із опалювальним сезоном можуть ворожі обстріли, які не припиняються по території області та Харкова, додав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: батареи, обстріл, опалення, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харківська область наразі готова до опалювального сезону. Однак, на його думку, батареї у жителів нагріються через пів місяця.".