Терехов пояснив, від чого залежить старт опалювального сезону в Харкові

Мер Ігор Терехов зазначив, що загалом місто вже повністю готове до опалювального сезону, проте його старт можуть відкласти через погодні умови.

Місто вже готове розпочати опалювальний сезон, але поки в нас є можливість зекономити газ та ваші кошти, адже погода сприяє. Стартом для запуску тепла у домівки стане зниження середньодобової температури до +8 градусів або нижче протягом трьох днів поспіль“, – пояснив міський голова.