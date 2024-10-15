Терехов пояснив, від чого залежить старт опалювального сезону в Харкові
Мер Ігор Терехов зазначив, що загалом місто вже повністю готове до опалювального сезону, проте його старт можуть відкласти через погодні умови.
Місто вже готове розпочати опалювальний сезон, але поки в нас є можливість зекономити газ та ваші кошти, адже погода сприяє. Стартом для запуску тепла у домівки стане зниження середньодобової температури до +8 градусів або нижче протягом трьох днів поспіль“, – пояснив міський голова.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: опалення, отопительный сезон, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 11:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов зазначив, що загалом місто вже повністю готове до опалювального сезону, проте його старт можуть відкласти через погодні умови.".