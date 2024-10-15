Live
  • Вт 15.10.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.96

Терехов пояснив, від чого залежить старт опалювального сезону в Харкові

Суспільство 11:42   15.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов пояснив, від чого залежить старт опалювального сезону в Харкові

Мер Ігор Терехов зазначив, що загалом місто вже повністю готове до опалювального сезону, проте його старт можуть відкласти через погодні умови.

Місто вже готове розпочати опалювальний сезон, але поки в нас є можливість зекономити газ та ваші кошти, адже погода сприяє. Стартом для запуску тепла у домівки стане зниження середньодобової температури до +8 градусів або нижче протягом трьох днів поспіль“, – пояснив міський голова.

Читайте також: Чи увімкнуть опалення 15 жовтня мешканцям Харкова та області: відповідь Синєгубова

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ярмарок вакансій у Харкові стартував: хто і в які дні пропонуватиме роботу
Ярмарок вакансій у Харкові стартував: хто і в які дні пропонуватиме роботу
15.10.2024, 12:43
Підлітків із Харкова завербували адміни ТГ-каналу – що вимагали
Підлітків із Харкова завербували адміни ТГ-каналу – що вимагали
15.10.2024, 12:12
Росіяни брешуть про «бунт у бригаді ЗСУ під Куп’янськом»
Росіяни брешуть про «бунт у бригаді ЗСУ під Куп’янськом»
15.10.2024, 12:06
Терехов пояснив, від чого залежить старт опалювального сезону в Харкові
Терехов пояснив, від чого залежить старт опалювального сезону в Харкові
15.10.2024, 11:42
Новини Харкова – головне за 15.10: успіхи РФ у Вовчанську, 28 атак відбили ЗСУ
Новини Харкова – головне за 15.10: успіхи РФ у Вовчанську, 28 атак відбили ЗСУ
15.10.2024, 11:45
Справа рук РФ: Тимошко про фейкові повідомлення щодо мінування Харківщини
Справа рук РФ: Тимошко про фейкові повідомлення щодо мінування Харківщини
15.10.2024, 11:22

Новини за темою:

16:03
Харківщина і опалювальний сезон: соцсфера готова на 100%, будинки – на 98%
10:37
Інтернет-магазин Vencon – надійний помічник у світі електроніки та техніки
17:57
РФ знищила всі ТЕС і найбільші гідроелектростанції України – Зеленський
09:34
“Це буде найважчий опалювальний сезон” – мер Харкова
15:34
«Зруйнована майже вся цивільна інфраструктура» – Синєгубов про Борову

Ви читали новину: «Терехов пояснив, від чого залежить старт опалювального сезону в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов зазначив, що загалом місто вже повністю готове до опалювального сезону, проте його старт можуть відкласти через погодні умови.".