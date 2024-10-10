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Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова

Суспільство 14:20   10.10.2024
Вікторія Яковенко
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова

У Харкові та області опалювальний сезон почнеться пізніше, ніж у традиційну дату (15 жовтня). Це зумовлено теплою погодою та необхідністю економити ресурси.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в коментарі «Думці».

«Ви знаєте, тут потрібно зважати на більш стратегічні питання, скажімо так. Звичайно, питання економії, в тому числі газових ресурсів, у нас має бути на першому плані. Тому, як тільки будуть дозволяти погодні умови, ми одразу будемо ухвалювати рішення щодо початку опалювального сезону. Однак, враховуючи досвід минулого опалювального сезону, я думаю, що він почнеться пізніше, ніж 15 жовтня», – сказав Синєгубов.

За його словами, підготовка до опалювального сезону йде за планом. Він впевнений, що із цим питанням впораються.

«Звичайно, маємо зважати на ті обстріли енергетики, які у нас є, і ті удари по Харківщині, які ми наразі маємо майже щодня. Крім того, початок опалювального сезону буде залежати від погодних умов і так само від обороноздатності нашої області. Тому що, звичайно, рішення щодо початку опалювального сезону ми будемо узгоджувати на всіх абсолютно рівнях, включаючи профільне міністерство, Офіс президента, проводячи консультації з нашими військовими», – додав голова ХОВА.

Він також зауважив, що зараз триває реалізація проєкту децентралізації системи теплопостачання в регіоні.

«Це великий проєкт, який буде реалізовуватися не один рік. Це стратегічне питання, яке ми будемо впроваджувати впродовж декількох років. Низку цієї програми ми вже реалізували на Харківщині, в населених пунктах області. Однак, ще дуже багато роботи потрібно зробити», – продовжив Синєгубов.

На питання журналіста: «чи буде в Харкові опалення?», Синєгубов відповів: «Станом на цю хвилину – буде. Що буде через хвилину – велике питання, бо ми залежимо від тих обстрілів, які ми маємо наразі».

Читайте також: Харківщина і опалювальний сезон: соцсфера готова на 100%, будинки – на 98%

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області опалювальний сезон почнеться пізніше, ніж у традиційну дату (15 жовтня). Це зумовлено теплою погодою та необхідністю економити ресурси.".