Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
У Харкові та області опалювальний сезон почнеться пізніше, ніж у традиційну дату (15 жовтня). Це зумовлено теплою погодою та необхідністю економити ресурси.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в коментарі «Думці».
«Ви знаєте, тут потрібно зважати на більш стратегічні питання, скажімо так. Звичайно, питання економії, в тому числі газових ресурсів, у нас має бути на першому плані. Тому, як тільки будуть дозволяти погодні умови, ми одразу будемо ухвалювати рішення щодо початку опалювального сезону. Однак, враховуючи досвід минулого опалювального сезону, я думаю, що він почнеться пізніше, ніж 15 жовтня», – сказав Синєгубов.
За його словами, підготовка до опалювального сезону йде за планом. Він впевнений, що із цим питанням впораються.
«Звичайно, маємо зважати на ті обстріли енергетики, які у нас є, і ті удари по Харківщині, які ми наразі маємо майже щодня. Крім того, початок опалювального сезону буде залежати від погодних умов і так само від обороноздатності нашої області. Тому що, звичайно, рішення щодо початку опалювального сезону ми будемо узгоджувати на всіх абсолютно рівнях, включаючи профільне міністерство, Офіс президента, проводячи консультації з нашими військовими», – додав голова ХОВА.
Він також зауважив, що зараз триває реалізація проєкту децентралізації системи теплопостачання в регіоні.
«Це великий проєкт, який буде реалізовуватися не один рік. Це стратегічне питання, яке ми будемо впроваджувати впродовж декількох років. Низку цієї програми ми вже реалізували на Харківщині, в населених пунктах області. Однак, ще дуже багато роботи потрібно зробити», – продовжив Синєгубов.
На питання журналіста: «чи буде в Харкові опалення?», Синєгубов відповів: «Станом на цю хвилину – буде. Що буде через хвилину – велике питання, бо ми залежимо від тих обстрілів, які ми маємо наразі».
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області опалювальний сезон почнеться пізніше, ніж у традиційну дату (15 жовтня). Це зумовлено теплою погодою та необхідністю економити ресурси.".