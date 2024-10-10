Включат ли отопление 15 октября жителям Харькова и области: ответ Синегубова
В Харькове и области отопительный сезон начнется позже традиционной даты (15 октября). Это обусловлено теплой погодой и необходимостью экономии ресурсов.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Думке».
«Вы знаете, более того, здесь нужно учитывать более стратегические вопросы, скажем так. Конечно, вопрос экономии, в том числе газовых ресурсов, у нас должен быть так же на первом плане. Поэтому, как только будут разрешать погодные условия, мы сразу будем принимать решение о начале отопительного сезона. Однако, учитывая опыт прошлого отопительного сезона, я думаю, что он начнется позже 15 октября», — сказал Синегубов.
По его словам, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Он уверен, что с этим вопросом справятся.
«Конечно, должны учитывать те обстрелы энергетики, которые у нас есть, и те удары по Харьковщине, которые мы сейчас имеем почти каждый день. Кроме того, начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий и так же от обороны нашей области. Потому, что решение о начале отопительного сезона мы будем согласовывать на всех абсолютно уровнях, включая профильное министерство, Офис президента, проводя консультации с нашими военными», — добавил глава ХОВА.
Он также отметил, что сейчас идет реализация проекта децентрализации системы теплоснабжения в регионе.
«Это большой проект, который будет реализовываться не один год. Это стратегический вопрос, который мы будем внедрять в течение нескольких лет. Ряд этой программы мы уже реализовали в Харьковской области, в населенных пунктах области. Однако еще очень много работы нужно сделать», — продолжил Синегубов.
На вопрос журналиста: «будет ли в Харькове отопление?», Синегубов ответил: «По состоянию на эту минуту — будет. Что будет через минуту – большой вопрос, потому что мы зависим от тех обстрелов, которые мы имеем сейчас».
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области отопительный сезон начнется позже традиционной даты (15 октября). Это обусловлено теплой погодой и необходимостью экономии ресурсов.".