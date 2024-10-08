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Харьковщина и отопительный сезон: соцсфера готова на 100%, жилые дома – на 98%

Общество 16:03   08.10.2024
Виктория Яковенко
Харьковщина и отопительный сезон: соцсфера готова на 100%, жилые дома – на 98%

Харьковская область продолжает готовиться к отопительному сезону. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал в процентах, насколько регион готов.

«Мы почти на 100% готовы к отопительному сезону. Это и соцсфера: медицинские учреждения, учебные заведения, которые сейчас работают. Кроме этого, если брать по жилищному сектору уже почти на 98% мы подготовили всю область, включая Харьков, к отопительному сезону», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что в области есть населенные пункты, почти полностью разрушенные. Даже есть села и поселки, которые с 2022 года не подключены к электросетям, ведь они находятся в «серой зоне». Однако там продолжают находиться люди: кое-где 5 человек, кое-где 7.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 16:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область продолжает готовиться к отопительному сезону. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал в процентах, насколько регион готов.".