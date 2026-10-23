Возвращаются и защитники с Харьковщины: обмен пленными состоялся 23 октября

Днем 23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.

«270 наших людей дома. Домой возвращаются нацгвардейцы, в частности, воины Азова, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Большинство освобожденных – воины, защищавшие Украину в Мариуполе. Также возвращаются защитники из Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Многих незаконно осудили в России», – отметил Зеленский.

Среди тех, кто возвращается, пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленовке в июле 2022 года, добавил президент.

Среди освобожденных сегодня – 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто был взят в плен в 2018 и 2020 годах, добавили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.