Live
  • Пт 23.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

Возвращаются и защитники с Харьковщины: обмен пленными состоялся 23 октября

Общество 15:18   23.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Возвращаются и защитники с Харьковщины: обмен пленными состоялся 23 октября Фото: Владимир Зеленский

Днем 23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.

«270 наших людей дома. Домой возвращаются нацгвардейцы, в частности, воины Азова, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Большинство освобожденных – воины, защищавшие Украину в Мариуполе. Также возвращаются защитники из Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Многих незаконно осудили в России», – отметил Зеленский.

Среди тех, кто возвращается, пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленовке в июле 2022 года, добавил президент.

Среди освобожденных сегодня – 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто был взят в плен в 2018 и 2020 годах, добавили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский

Читайте также: В Харькове снова раздался взрыв: горит автомобиль, пострадавшие (дополнено)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)
Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)
23.10.2026, 11:33
Новости Харькова — главное 23 октября: атаки, объяснение «волнистого неба»
Новости Харькова — главное 23 октября: атаки, объяснение «волнистого неба»
23.10.2026, 15:21
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
22.10.2026, 14:43
Удар по электричке в Харькове: появились фото и видео обстрела
Удар по электричке в Харькове: появились фото и видео обстрела
22.10.2026, 20:57
«Энергосистема не принадлежит Харькову» — Терехов о подготовке к зиме
«Энергосистема не принадлежит Харькову» — Терехов о подготовке к зиме
23.10.2026, 12:35
Удар по дому, тяжелая ночь, пожар в пригороде – Терехов об обстрелах (видео)
Удар по дому, тяжелая ночь, пожар в пригороде – Терехов об обстрелах (видео)
23.10.2026, 12:12

Новости по теме:

22.10.2026
Городская электричка поражена в Харькове — Зеленский про удары РФ
17.10.2026
Россияне нанесли один из самых больших ударов по энергетике — Зеленский
15.10.2026
«Были готовы к новым ударам» — Зеленский заявил об уничтожении вражеских Су-34
14.10.2026
Россия не считает заявления президента Америки сильными — Зеленский
13.10.2026
Зеленский встретился с мэром Тереховым, чтоб исправить ситуацию в Киеве


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Возвращаются и защитники с Харьковщины: обмен пленными состоялся 23 октября», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 15:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.".