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Из плена возвращаются 103 украинских воина, среди них защитники Харьковщины

Общество 13:35   19.08.2026
Виктория Яковенко
Из плена возвращаются 103 украинских воина, среди них защитники Харьковщины Фото: Владимир Зеленский

Днем 19 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.

«Это защитники из Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Среди освобожденных – воины, которые защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях», — рассказал Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что самый молодой освобожденный защитник родился в 2000 году. Возраст старшего – 59 лет.

«Все освобожденные пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после продолжительной изоляции», — говорится в сообщении.

обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 13:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 19 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.".