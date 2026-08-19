Из плена возвращаются 103 украинских воина, среди них защитники Харьковщины

Днем 19 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.

«Это защитники из Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Среди освобожденных – воины, которые защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях», — рассказал Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что самый молодой освобожденный защитник родился в 2000 году. Возраст старшего – 59 лет.

«Все освобожденные пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после продолжительной изоляции», — говорится в сообщении.