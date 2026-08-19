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Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб

Украина 08:21   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб

В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал десять раз в районе Избицкого, Должанки, Старицы, Митрофановки, Лозовой Второй, Радьковки, Бочкового и Охримовки.

На Купянском – ВСУ отбили два штурма около Новоосиново и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 239 боевых столкновений. Вчера противник совершил один ракетный удар с применением двух ракет и 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 302 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 130 дронов-камикадзе и совершили 3070 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 27 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россияне на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 08:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев, пишет Генштаб ВСУ.".