Где сейчас «горячо» и проблемно на Харьковщине, сообщил Трегубов (видео)

Ситуация в районе Купянска неоднородная: на восточном берегу давит враг, а вот на западном – сокращается плацдарм РФ, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов.

«Если брать восточный берег – Купянск-Узловой, Ковшаровка там давление сильное. Там давление сильное с воздуха, там постоянные попытки инфильтрации в украинские порядки по центру украинского плацдарма, как раз там где Ковшаровка, они пытаются идти через Ковшаровку в Купянск-Узловой. Там действительно горячо, там действительно проблемно. Это свойство плацдарма, находящегося за рекой. С разных сторон там враг имеет возможность оказывать на него постоянное давление с помощью БпЛА и усложнять там логистику», — отметил Трегубов.

Обратная ситуация складывается на западном берегу.

«Если говорить о самом городе Купянск на западном берегу и его окрестностях, а особенно, что происходит к северу от него, то российский плацдарм к северу от него – единственное, что сейчас существует там. Он сокращается, он прижимается. Я очень надеюсь, что так или иначе может удаться тот плацдарм от Двуречной до Купянска сократить оптимально до нуля. Это будет означать, что именно город Купянск, по крайней мере, основная его часть уже не находится под угрозой инфильтрации российских сил. А это значит, что те войска, которые до сих пор находятся там, те десятки человек, которые сидят по северным районам, так или иначе будут изолированы и уничтожены, или пленные», — подытожил представитель.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»