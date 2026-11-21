Новости Харькова 21 ноября 2026 года – главное за день
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: россияне атаковали Печенежскую дамбу, повредив ее; пожар в Солоницевке после удара БпЛА.
10:25
Харьков и 17 населенных пунктов области находились под ударами россиян в течение минувших суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов
В результате обстрелов пострадали 15 человек, среди них – двое детей.
В Харькове получили ранения мужчины 41 и 62 лет;
в пос. Солоницевка получили ранения 5 человек, в том числе мальчики 12 и 14 лет, еще 6 человек испытали острую реакцию на стресс;
в с. Нестеренки Люботинской громады ранен 39-летний мужчина;
в с. Бессарабовка Кегичевской громады испытала острую реакцию на стресс 63-летняя женщина.
В результате взрыва неизвестного устройства ранен 39-летний мужчина в селе Караван Малоданиловской громады.
Также медицинская помощь понадобилась 17-летней девушке, женщинам 40 и 41 года и 61-летнему мужчине, которые получили ранения 19 ноября в Изюме.
09:20
Движение по Печенежской дамбе временно перекрыто, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«21 ноября 2026 года около 1 часа ночи в результате ракетного удара РФ поврежден участок автомобильной дороги государственного значения Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук в районе км 24+335 (Печенежская дамба). На данный момент проезд по Печенежской дамбе невозможен», — рассказали в Службе восстановления.
Для водителей организовали объезд по маршруту: Чугуев — Коробочкино — Лебяжье — Базалиевка — Приморское.
08:30
Россияне атаковали ударным БпЛА пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницевка, пострадали 11 человек, из них 2 детей
От этом сообщила ГСЧС в Харьковской области.
В результате удара в многоэтажном доме вспыхнул пожар на площади 250 кв. м. Горели квартиры на 4-м и 5-м этажах, а также часть технического этажа.
Также повреждены соседние многоэтажные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили.