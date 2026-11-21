Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: россияне атаковали Печенежскую дамбу, повредив ее; пожар в Солоницевке после удара БпЛА.



10:25

Харьков и 17 населенных пунктов области находились под ударами россиян в течение минувших суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов

В результате обстрелов пострадали 15 человек, среди них – двое детей.

В Харькове получили ранения мужчины 41 и 62 лет;

в пос. Солоницевка получили ранения 5 человек, в том числе мальчики 12 и 14 лет, еще 6 человек испытали острую реакцию на стресс;

в с. Нестеренки Люботинской громады ранен 39-летний мужчина;

в с. Бессарабовка Кегичевской громады испытала острую реакцию на стресс 63-летняя женщина.

В результате взрыва неизвестного устройства ранен 39-летний мужчина в селе Караван Малоданиловской громады.

Также медицинская помощь понадобилась 17-летней девушке, женщинам 40 и 41 года и 61-летнему мужчине, которые получили ранения 19 ноября в Изюме.

09:20

Движение по Печенежской дамбе временно перекрыто, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«21 ноября 2026 года около 1 часа ночи в результате ракетного удара РФ поврежден участок автомобильной дороги государственного значения Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук в районе км 24+335 (Печенежская дамба). На данный момент проезд по Печенежской дамбе невозможен», — рассказали в Службе восстановления.

Для водителей организовали объезд по маршруту: Чугуев — Коробочкино — Лебяжье — Базалиевка — Приморское.



08:30

Россияне атаковали ударным БпЛА пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницевка, пострадали 11 человек, из них 2 детей

От этом сообщила ГСЧС в Харьковской области.

В результате удара в многоэтажном доме вспыхнул пожар на площади 250 кв. м. Горели квартиры на 4-м и 5-м этажах, а также часть технического этажа.

Также повреждены соседние многоэтажные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили.