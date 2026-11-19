Копы с ружьями будут охотиться на FPV в Харькове – итоги 19 ноября

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• Дата публикации материала: 19 ноября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дополнительные экипажи полиции для защиты от FPV появятся в северных районах Харькова. «Объектив» напоминает главные новости дня.".