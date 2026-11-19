Копы с ружьями будут охотиться на FPV в Харькове – итоги 19 ноября
Дополнительные экипажи полиции для защиты от FPV появятся в северных районах Харькова. Враг нанес удары по многоэтажкам Изюма и Чугуева. В пригороде вводят жесткие графики отключений. «Объектив» напоминает главные новости дня.
Копы Харькова будут охотиться на FPV
Начальник областного ГУ Нацполиции Петр Токар в эфире «Суспільного» сообщил: для северных районов города выделили дополнительные экипажи полиции. Они готовы физически уничтожать вражеские дроны. Имеют навыки использования помповых ружей, дробовиков и боевой опыт. Токар отметил, что от атак FPV больше всего страдают Пятихатки, Алексеевка и Северная Салтовка. В первую очередь речь идет о дронах на оптоволокне. Водителям Токар дал совет ездить с опущенными стеклами и приглушенной музыкой, чтобы иметь возможность услышать дрон. Если воздушная тревога застала вас в северных районах города – лучше остановиться, покинуть машину и добраться до капитального сооружения. Что еще нужно знать водителям и пешеходам, чтобы обезопасить себя от FPV в Харькове, «Объективу» рассказали военные.
ТЭС и ТЭЦ были под ударами в течение последних 10 дней
По Змиевской ТЭС, ТЭЦ-5 и котельной 18-й городской больницы Харькова нанесли удары россияне в течение последних десяти дней. Такие данные привел Петр Токар. Он также отметил атаки на ключевые объекты энергетики в Изюмском и Лозовском районах. Для поражения критической инфраструктуры в основном используют реактивные «Герани» и ракеты «Бандероль».
Флоринка без света, чтобы Пятихатки были с водой
Отдельные жесткие графики отключения света ввели для пригорода Харькова. Об изменениях, которые коснутся части Черкасской Лозовой, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. По его данным, вероятно, по десять часов в сутки без электричества будут жители престижного микрорайона Флоринка. Ограничения нужны для того, чтобы работали мощные насосы, обеспечивающие водой Пятихатки и Лесное. Ранее в Харьковском горсовете информировали, что в Пятихатках возникла проблема с водоснабжением из-за нестабильного электричества и перепадов напряжения.
Россияне ударили по многоэтажкам в Изюме и Чугуеве
В Изюме в результате обстрела из РСЗО «Торнадо-С» днем 19 ноября «сложился» подъезд 5-этажки. Дом напротив существенно повредила взрывная волна. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадал 21 человек, большинство – раненые. Аварийно-спасательные работы на месте продолжались, оставалась вероятность, что под завалами могут быть люди. По 9-этажке в Чугуеве накануне вечером попал российский беспилотник «Герань-2». В областной прокуратуре сообщили о шестерых пострадавших.
Бригада газовиков попала под обстрел на Харьковщине
Председатель правления «Газсетей Украины» Людмила Киндер отметила, что водитель аварийно-диспетчерской службы предприятия сейчас в реанимации. Он получил несколько осколочных ранений, был прооперирован и сейчас в стабильном состоянии. Повторный удар по газовикам произошел сегодня в Чугуеве. Бригада проводила аварийные работы в многоэтажке.
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