До 25% безвозвратной компенсации кредитов для бизнеса прифронтовых громад, гарантии для банков, чтобы предпринимателям было легче одалживать деньги на развитие, и гранты для ветеранских компаний. Финансовые программы для украинского бизнеса, в том числе и Харьковщины, согласовали на международном форуме в Варшаве.

Об этом МГ «Объектив» сообщили в Kharkiv IT Cluster по итогам выставки-конференции ReBuild Ukraine: Construction & Energy 2026, которая проходила 12–13 ноября. Мероприятие объединило более 7,5 тысячи участников из 33 стран и стало площадкой для заключения международных соглашений по восстановлению Украины.

Среди главных результатов форума — запуск трех масштабных программ финансирования.

Первая — это до 25% компенсации кредитов для предприятий прифронтовых громад. Речь идет о грантовом соглашении между ПриватБанком и Группой Европейского инвестиционного банка на 3,4 миллиона евро. Если предприниматель берет в ПриватБанке кредит на развитие дела, ЕИБ безвозвратно покрывает часть этих расходов — фактически это работает как европейский кешбэк. Для бизнеса из прифронтовых громад, куда входят Харьков и область, действуют специальные условия. В частности, если по всей Украине такой грант можно получить только под кредиты на покупку оборудования, транспорта или недвижимости, то для прифронтовых территорий разрешили брать средства и на пополнение оборотного капитала — то есть на закупку сырья, товаров, топлива или текущую работу. Размер компенсации также существенно выше: вместо базовых 10% предприятиям в зоне боевых или возможных боевых действий возвращают до 25% суммы. Эти деньги не нужно отдавать — они идут на погашение части кредита или компенсацию расходов по проекту. Максимальная выплата для одного предприятия составляет 200 тысяч евро.

Речь идет о грантовом соглашении между ПриватБанком и Группой Европейского инвестиционного банка на 3,4 миллиона евро. Если предприниматель берет в ПриватБанке кредит на развитие дела, ЕИБ безвозвратно покрывает часть этих расходов — фактически это работает как европейский кешбэк. Для бизнеса из прифронтовых громад, куда входят Харьков и область, действуют специальные условия. В частности, если по всей Украине такой грант можно получить только под кредиты на покупку оборудования, транспорта или недвижимости, то для прифронтовых территорий разрешили брать средства и на пополнение оборотного капитала — то есть на закупку сырья, товаров, топлива или текущую работу. Размер компенсации также существенно выше: вместо базовых 10% предприятиям в зоне боевых или возможных боевых действий возвращают до 25% суммы. Эти деньги не нужно отдавать — они идут на погашение части кредита или компенсацию расходов по проекту. Максимальная выплата для одного предприятия составляет 200 тысяч евро. Евросоюз и Международная финансовая корпорация (IFC — инвестиционное подразделение Всемирного банка) запускают программу MSME+ Growth Catalyst, которая предусматривает страхование рисков и гранты и должна разблокировать выдачу кредитов украинскому малому и среднему бизнесу. Партнеры выделяют 146,25 миллиона евро на гарантии для украинских банков — то есть берут на себя часть рисков, если предприниматель не сможет вернуть кредит из-за войны. Благодаря таким гарантиям банки смогут смелее выдавать деньги, и в результате бизнес получит значительно большую сумму — более 600 миллионов евро кредитов и инвестиций. В приоритете на получение этого финансирования — предприятия, пострадавшие от войны, ветеранский бизнес, а также компании, которые берут на работу ветеранов.

Партнеры выделяют 146,25 миллиона евро на гарантии для украинских банков — то есть берут на себя часть рисков, если предприниматель не сможет вернуть кредит из-за войны. Благодаря таким гарантиям банки смогут смелее выдавать деньги, и в результате бизнес получит значительно большую сумму — более 600 миллионов евро кредитов и инвестиций. В приоритете на получение этого финансирования — предприятия, пострадавшие от войны, ветеранский бизнес, а также компании, которые берут на работу ветеранов. Третье направление — 376 миллионов евро на новые инвестиционные программы. Еврокомиссия объявила о четырех программах в рамках Ukraine Investment Framework, которые должны помочь привлечь около 1,4 миллиарда евро инвестиций в Украину. Финансирование будет охватывать промышленность, возобновляемую энергетику, кибербезопасность, технологии двойного назначения и инвестиции в украинские компании.

Кроме того, на конференции представили возможности поддержки оборонных технологий в рамках европейских программ EDIP и Ukraine Facility, а также заключили ряд других соглашений. Так, Норвегия выделит более 48 миллионов евро дополнительного финансирования в Фонд поддержки энергетики Украины на закупку оборудования и ремонт поврежденных объектов. Европейский инвестиционный фонд и Укрэксимбанк договорились о гарантийной поддержке кредитования малого и среднего бизнеса.