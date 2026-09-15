«Власна справа 2.0» на Харьковщине: кто может получить до 2,5 млн грн

Прием заявок по условиям обновленной программы грантовой поддержки «Власна справа 2.0» стартовал на Харьковщине. Она стала более гибкой, увеличила суммы выплат и ввела систему надбавок.

Как рассказали МГ «Объектив» в Харьковском областном центре занятости, «Власна справа 2.0» – это продолжение всеукраинской программы для предпринимателей. С начала ее реализации на Харьковщине грантовую поддержку получили более 2 тысяч человек.

«Мы и далее поддерживаем тех, кто готов работать, создавать рабочие места и развивать собственное дело даже в сложных условиях. Теперь возможностей для этого стало еще больше, а условия программы – еще более гибкими», – отметил руководитель областного центра занятости Денис Олейник.

Принять участие в программе могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, физические лица-предприниматели и юридические лица малого и среднего бизнеса, а также ветераны, люди с инвалидностью вследствие войны и члены их семей.

«Одним из важных изменений является то, что теперь предприниматель может самостоятельно выбрать срок реализации проекта – два, три или пять лет. Размер финансовой поддержки состоит из базовой суммы и дополнительных надбавок, которые зависят от категории заявителя и особенностей бизнеса», – пояснил Олейник.

Для открытия собственного дела можно получить от 100 до 300 тысяч гривен, а с учетом надбавок – до 500 тысяч. В этом случае – без создания новых рабочих мест.

Для масштабирования уже действующего бизнеса предусмотрены гранты от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен, а с учетом надбавок – до 2,5 миллиона. Обязательное условие – создание одного рабочего места.

Предусмотрены и дополнительные надбавки к гранту – от 5% до 50% в зависимости от категории заявителя, места ведения бизнеса, отрасли и других условий:

+5% – для молодежи в возрасте 18–25 лет;

+20% – для ветеранов и ветеранок, внутренне перемещенных лиц с опытом предпринимательской деятельности более 6 месяцев до перемещения, релоцированных предприятий, плательщиков НДС, владельцев патентов, а также за создание двух рабочих мест;

+30% – для бизнеса на прифронтовых территориях. Это особенно актуально для предпринимателей Харьковщины;

+50% – для предприятий приоритетных отраслей экономики: промышленности, энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, оборонно-промышленного комплекса и кибербезопасности, строительства, дошкольного и внешкольного образования, креативных индустрий и т. д.

Надбавки могут суммироваться. Это дает возможность существенно увеличить общий размер поддержки. Грант является безвозвратным. Основное условие – в течение выбранного срока реализации проекта – двух, трех или пяти лет, уплатить в бюджет налоги, сборы и единый социальный взнос на сумму не меньшую, чем размер полученного гранта.

Напомним, согласно официальным данным Национального банка, инфляция за август 2026 года ускорилась до 8,1. Но она разная для отдельных групп товаров, напомнил МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.