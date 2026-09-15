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Враг дистанционно заминировал Слатино и Безруки на Дергачевщине

Происшествия 11:45   15.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Враг дистанционно заминировал Слатино и Безруки на Дергачевщине

В 14-ом Армейском корпусе ВСУ предупредили о новой опасности в Слатино и Безруках в Харьковском районе.

По данным военных, россияне дистанционно заминировал эти населенные пункты.

«Зафиксированы случаи использования взрывных устройств, коварно замаскированных под обычные бытовые вещи, коробки, пакеты и мусор», – сообщили украинские защитники.

В сообщении подчеркнули, что категорически запрещается: приближаться к подозрительным или незнакомым предметам, прикасаться, поднимать, распаковывать или перемещать их, следовать или приезжать на предметы, лежащие на обочинах или дорогах. Людей призвали быть максимально внимательными и осмотрительными.

В случае обнаружения любого подозрительного предмета:

  • немедленно остановитесь и отойдите на безопасное расстояние (не менее 100 метров) тем же путем, по которому пришли.
  • Предупредите об опасности людей рядом.
  • Сразу сообщите о находке по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (Нацполиция).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14-ом Армейском корпусе ВСУ предупредили о новой опасности в Слатино и Безруках в Харьковском районе.".