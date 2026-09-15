Враг дистанционно заминировал Слатино и Безруки на Дергачевщине

В 14-ом Армейском корпусе ВСУ предупредили о новой опасности в Слатино и Безруках в Харьковском районе.

По данным военных, россияне дистанционно заминировал эти населенные пункты.

«Зафиксированы случаи использования взрывных устройств, коварно замаскированных под обычные бытовые вещи, коробки, пакеты и мусор», – сообщили украинские защитники.

В сообщении подчеркнули, что категорически запрещается: приближаться к подозрительным или незнакомым предметам, прикасаться, поднимать, распаковывать или перемещать их, следовать или приезжать на предметы, лежащие на обочинах или дорогах. Людей призвали быть максимально внимательными и осмотрительными.

В случае обнаружения любого подозрительного предмета: