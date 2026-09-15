Враг дистанционно заминировал Слатино и Безруки на Дергачевщине
В 14-ом Армейском корпусе ВСУ предупредили о новой опасности в Слатино и Безруках в Харьковском районе.
По данным военных, россияне дистанционно заминировал эти населенные пункты.
«Зафиксированы случаи использования взрывных устройств, коварно замаскированных под обычные бытовые вещи, коробки, пакеты и мусор», – сообщили украинские защитники.
В сообщении подчеркнули, что категорически запрещается: приближаться к подозрительным или незнакомым предметам, прикасаться, поднимать, распаковывать или перемещать их, следовать или приезжать на предметы, лежащие на обочинах или дорогах. Людей призвали быть максимально внимательными и осмотрительными.
В случае обнаружения любого подозрительного предмета:
- немедленно остановитесь и отойдите на безопасное расстояние (не менее 100 метров) тем же путем, по которому пришли.
- Предупредите об опасности людей рядом.
- Сразу сообщите о находке по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (Нацполиция).