В Генштабе рассказали, где на Харьковщине было напряженнее

В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев на двух направлениях, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться пять раз в районе Казачьей Лопани, Старицы и Волоховки.

На Купянском – СОУ отбили восемь штурмов оккупантов около Радьковки, Тищенковки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 262 боевых столкновения. Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которых сбросил 280 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10368 дронов-камикадзе и совершили 2839 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 38 – с применением реактивных систем залпового огня», – написали в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян: