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В Генштабе рассказали, где на Харьковщине было напряженнее

Украина 08:04   15.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Генштабе рассказали, где на Харьковщине было напряженнее Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев на двух направлениях, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться пять раз в районе Казачьей Лопани, Старицы и Волоховки.

На Купянском – СОУ отбили восемь штурмов оккупантов около Радьковки, Тищенковки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 262 боевых столкновения. Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которых сбросил 280 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10368 дронов-камикадзе и совершили 2839 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 38 – с применением реактивных систем залпового огня», – написали в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 08:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев на двух направлениях, пишут в Генштабе ВСУ.".