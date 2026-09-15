Обстрелы Изюмщины продолжают второй день: уже 13 пострадавших

О последствиях обстрелов Изюмщины сообщили утром 15 сентября в Харьковской областной прокуратуре. В результате атак пострадали 13 человек, также погиб мужчина.

Обстрелы начались еще накануне, 14 сентября, около 20:00 – тогда Изюм попал под обстрел РСЗО. Погиб 26-летний мужчина. Еще десять людей пострадали, среди них – четверо детей. Самой младшей – год и восемь месяцев.

«В тот же день ориентировочно в 21:50 оккупанты предварительно нанесли удары тремя управляемыми авиационными бомбами по Изюму. Повреждены по меньшей мере девять частных домов и линия электропередач. Мужчина получил ранения, 81-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс», – установили в прокуратуре.

Ночью 15 сентября обстрелы продолжились. В 03:15 враг выпустил КАБ по селу Капитоловка. Обошлось без пострадавших, но повреждены три дома.

«Ориентировочно в 03:30 под ударом снова оказался Изюм. Предварительно русская армия применила КАБ. Повреждены домовладения, 77-летний мужчина получил ранения», – добавили правоохранители.