Live
  • Вт 15.09.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.62
  • EUR 51.52

Обстрелы Изюмщины продолжают второй день: уже 13 пострадавших

Происшествия 08:38   15.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Обстрелы Изюмщины продолжают второй день: уже 13 пострадавших

О последствиях обстрелов Изюмщины сообщили утром 15 сентября в Харьковской областной прокуратуре. В результате атак пострадали 13 человек, также погиб мужчина.

Обстрелы начались еще накануне, 14 сентября, около 20:00 – тогда Изюм попал под обстрел РСЗО. Погиб 26-летний мужчина. Еще десять людей пострадали, среди них – четверо детей. Самой младшей – год и восемь месяцев.

Последствия обстрелов РФ

«В тот же день ориентировочно в 21:50 оккупанты предварительно нанесли удары тремя управляемыми авиационными бомбами по Изюму. Повреждены по меньшей мере девять частных домов и линия электропередач. Мужчина получил ранения, 81-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс», – установили в прокуратуре.

Последствия обстрелов РФ

Ночью 15 сентября обстрелы продолжились. В 03:15 враг выпустил КАБ по селу Капитоловка. Обошлось без пострадавших, но повреждены три дома.

«Ориентировочно в 03:30 под ударом снова оказался Изюм. Предварительно русская армия применила КАБ. Повреждены домовладения, 77-летний мужчина получил ранения», – добавили правоохранители.

Читайте также: В Генштабе рассказали, где на Харьковщине было напряженнее

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
13.09.2026, 15:35
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
15.09.2026, 06:00
В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали
В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали
14.09.2026, 20:53
Грозы, дожди, похолодание: какой будет погода в Харькове и области 15 сентября
Грозы, дожди, похолодание: какой будет погода в Харькове и области 15 сентября
14.09.2026, 19:35
Новости Харькова — главное 15 сентября: как прошла ночь, бои в регионе
Новости Харькова — главное 15 сентября: как прошла ночь, бои в регионе
15.09.2026, 08:16
Обстрелы Изюмщины продолжают второй день: уже 13 пострадавших
Обстрелы Изюмщины продолжают второй день: уже 13 пострадавших
15.09.2026, 08:38

Новости по теме:

15.09.2026
В Генштабе рассказали, где на Харьковщине было напряженнее
15.09.2026
Новости Харькова — главное 15 сентября: как прошла ночь, бои в регионе
14.09.2026
Долги по зарплате: сколько производств открыли на Харьковщине (аналитика)
14.09.2026
Собака схватила мину и произошел взрыв: мужчина пострадал на Харьковщине
14.09.2026
Мужчина на Харьковщине украл у сожительницы более 2 млн грн после ссоры — НПУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Обстрелы Изюмщины продолжают второй день: уже 13 пострадавших», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 08:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов Изюмщины сообщили утром 15 сентября в Харьковской областной прокуратуре. В результате атак пострадали 13 человек, также погиб мужчина.".